Набиуллина: Экономическая активность в России возвращается к уровню 2021 года

Российская экономика близка к тому, чтобы возвратиться к уровню экономической активности конца 2021 года. Об этом заявила на IX Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Сейчас наша экономика уже очень близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности, который был в конце 2021 года. Как мы говорим, [чтобы] восстановиться до своего потенциала», — заметила глава Центробанка.

При этом Набиуллина констатировала, что проблемы сохраняются. «Хотя худшие прогнозы не оправдались, это не значит, что испытания позади», — подчеркнула она.

Впрочем, глава ЦБ уверена, что сейчас регулятор уже может больше уделять времени не оперативному реагированию на вызовы, а своим долгосрочным приоритетам, среди которых есть и финансовое просвещение граждан.

По данным Росстата, экономика РФ в 2021 году выросла на 5,6%, но в 2022-м снизилась на 2,1% — до 151,4 трлн рублей. Это было связано как с последствиями пандемии коронавируса Covid-19, так и с санкциями, которые страны Запада ввели из-за начала широкомасштабных боевых действий на Украине.

Центробанк РФ в феврале ожидал, что при реализации базового сценария рост ВВП составит от -1% до +1%. В мае этот прогноз был подтвержден. Минэкономразвития России в апреле заявило, что реальный ВВП в текущем году и вовсе увеличится на 1,2%. Недавно на Петербургском международном экономическом форуме Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономическая стратегия, выбранная властями страны в 2022 году, сработала.

Еще весной Всемирный банк и Европейская комиссия улучшили свои прогнозы по экономике России. Они ожидают снижения ВВП РФ на 0,2% и 0,9% соответственно. В январе аналитики Всемирного банка предсказывали спад на 3,3%, а специалисты Еврокомиссии прошлой осенью ожидали уменьшения на 3,2%.