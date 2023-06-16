Путин: Стратегия, выбранная Россией в экономике в 2022 году, сработала

Курс, взятый экономикой и государством в 2022 году — после ввода масштабных антироссийских санкций — сработал. Об этом говорят позитивные тенденции в экономике, в том числе рост ВВП и объем выпуска промышленной и другой продукции. Об этом на пленарном заседании на Петербургском международном форуме заявил Президент РФ Владимир Путин.

По его словам, самым сложным для российского бизнеса стал второй квартал 2022 года. Однако стратегия, принятая в тот непростой период, позволила кардинально изменить картину.

«Именно второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики, для отечественного бизнеса. Когда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчетов, логистики, когда, по сути, перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни. Сегодня можно уверенно сказать: стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом России, сработала», — подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что в апреле 2023 года валовый внутренний продукт вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года, по данным МВФ, прибавит более процента — так считает МВФ (0,7%). «Но, на мой взгляд, я согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост все-таки будет побольше — где-то до 1,5%, а может, и даже под 2%», — добавил он.

Также отмечен рост в промышленности и розничной торговле. Объем выпуска в обрабатывающих областях с января по апрель превысил прошлогодние значения на 2,9% — а эта сфера оказалась под большим ударом из-за разрыва кооперационных связей и цепочек.

По словам Путина, такие показатели позволят России сохранить место в числе ведущих экономик мира.