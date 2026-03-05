news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 5 марта 2026 13:39

Набиуллина анонсировала создание единого реестра банковских карт россиян в следующем году

Читайте нас в
Телеграм
Набиуллина анонсировала создание единого реестра банковских карт россиян в следующем году
Эльвира Набиуллина
Фото: duma.gov.ru

В следующем, 2027 году будет создан единый реестр банковских карт россиян. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«С 1 сентября этого года должна будет заработать норма по ограничению количества карт в одном банке. А через год, мы считаем, <...> единая система учета платежных карт будет создана и ее можно будет применять», – отметила глава ЦБ на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.

Ранее, в ноябре прошлого года, директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров рассказал, что регулятор и банки работают над созданием единого реестра платежных карт. Это позволит финансовой организации при обращении за новой картой видеть, сколько у человека карт в других банках.

С сентября текущего года количество платежных карт у клиента в одном банке окажется ограничено десятью.

Ранее Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил исключить из законопроекта по борьбе с мошенничеством норму, предоставляющую совету директоров ЦБ право устанавливать срок действия платежных карт.

#банковские карты #Эльвира Набиуллина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

4 марта 2026
Скончался главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Скончался главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

4 марта 2026
Новости партнеров