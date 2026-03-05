Набиуллина анонсировала создание единого реестра банковских карт россиян в следующем году

Эльвира Набиуллина

Фото: duma.gov.ru

В следующем, 2027 году будет создан единый реестр банковских карт россиян. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«С 1 сентября этого года должна будет заработать норма по ограничению количества карт в одном банке. А через год, мы считаем, <...> единая система учета платежных карт будет создана и ее можно будет применять», – отметила глава ЦБ на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.

Ранее, в ноябре прошлого года, директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров рассказал, что регулятор и банки работают над созданием единого реестра платежных карт. Это позволит финансовой организации при обращении за новой картой видеть, сколько у человека карт в других банках.

С сентября текущего года количество платежных карт у клиента в одном банке окажется ограничено десятью.

Ранее Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил исключить из законопроекта по борьбе с мошенничеством норму, предоставляющую совету директоров ЦБ право устанавливать срок действия платежных карт.