«Ъ»: НСФР предложил лишить ЦБ права устанавливать срок действия банковских карт

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил исключить из законопроекта по борьбе с мошенничеством норму, предоставляющую совету директоров Банка России право устанавливать срок действия платежных карт. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В письме НСФР указывается, что срок действия банковских карт определяется договором между банком и клиентом, а наделение ЦБ такими полномочиями может рассматриваться как вмешательство в гражданско-правовые отношения. Совет предлагает убрать эту норму из второго пакета антифрод-мер уже к первому чтению, отмечает издание.

В Банке России сообщили «Коммерсанту», что поддерживают закрепление за советом директоров ЦБ права устанавливать срок действия карт, однако на текущем этапе вводить такие ограничения не планируют. В регуляторе при этом указали, что длительное использование карты повышает риск компрометации ее реквизитов.

«Когда в 2020 году, в локдаун, прийти в офис для перевыпуска карты было невозможно, для удобства людей сформировалась практика по продлению срока действия карт, это была вынужденная мера, с учетом которой были разработаны технологические решения безопасной работы ряда видов карт и после истечения их срока действия. Сейчас такой потребности нет», – добавили в ЦБ.

Регулятор также обратил внимание на снижение доли карт международных платежных систем, исключенных из реестра Банка России. По оценкам крупных банков-эквайеров, опрошенных изданием, на операции по таким картам в настоящее время приходится около 20% общего объема трансакций.