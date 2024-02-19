«Чтобы не попасть в зону критики от горожан»: Магдеев призвал тщательно чистить тротуары

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил продолжить работу по уборке и вывозу снега в напряженном графике, не исключая выходные дни. В предстоящую неделю в городе, как и во всем Татарстане, вновь ожидается снег.

«Правда, Гидрометцентр на ближайшую неделю больших снегопадов не показывает. Но на Гидрометцентр надейся, а сам не плошай. Группировку в 300-350 единиц не уменьшаем, работаем. Основные магистрали в хорошем состоянии, есть работы по дорогам-дублерам, по микрорайонам, особенно по тротуарам, которые необходимо убирать. Также есть работы по вывозу снега», — перечислил он.

Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев доложил, что на прошедшей неделе количество спецтехники, предназначенной для уборки города от снега, не снижалось.

По словам спикера, на прошлой неделе в усиленном режиме работало МУП ПАД, 350-370 единиц техники в суточную смену выходят на улицы города. Управляющие компании выводят до 110 единиц техники, трудятся более 1 тыс. дворников. В парке культуры и отдыха ежедневно убираются 150 рабочих и 39 единиц техники.

«На субботнем совещании с Раисом РТ было отмечено, что уборка общественных пространств в Набережных Челнах находится на высоком уровне. Прогноз этой недели показывает, что будет снег, но мы готовы: увеличено количество нанимаемой техники, в том числе и своей. Сегодня также состоится совещание с управляющими компаниями, на котором им будет доведено, что нужно сделать, чтобы не попасть в зону критики от наших горожан», — доложил Илья Зуев.