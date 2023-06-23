Набережные Челны отправили 20 тонн гуманитарной помощи для Лисичанска

Из парка Прибрежный города Набережные Челны выехали автомобили с очередной партией гуманитарного груза объемом 20 тонн. Общая сумма гуманитарной помощи для жителей Лисичанска составила более 4,5 млн рублей. Это продукты питания, крупы, соль и другая продукция. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Наиль Магдеев.

Градоначальник отметил, что в Набережных Челнах живут неравнодушные люди: из города регулярно отправляется гуманитарный конвой.

«Мы своих не бросаем: уже 8 месяцев обеспечиваем питание 5 тысяч жителей города, формируем гуманитарный конвой, чтобы помочь им», — сказал он на отправке.

Всего же за время спецоперации из города направлено более 300 тонн на сумму почти 60 миллионов рублей.

«Это серьезные финансовые ресурсы. Спасибо всем за эту помощь», — подчеркнул Магдеев.

Напомним, что с начала спецоперации Набережные Челны регулярно направляют гуманитарную помощь в Лисичанск для работы полевой кухни под руководством Рустама Гатина. Волонтеры обеспечивают питанием 5 тыс. жителей города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что челнинские детсады подключились к сбору гуманитарной помощи для Белгородской области.