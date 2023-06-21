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Общество 21 июня 2023 11:44

Челнинские детсады подключились к сбору гуманитарной помощи для Белгородской области

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Челнинские детсады подключились к сбору гуманитарной помощи для Белгородской области

Детские сады Набережных Челнов присоединились к сбору гуманитарной помощи для жителей Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Сотрудники дошкольных учреждений, воспитанники и их родители стали одними из самых активных участников благотворительной акции, объявленной Набережночелнинским местным отделением партии «Единая Россия».

В рамках сбора гуманитарной помощи для жителей приграничных территорий подготовили посылки с едой быстрого приготовления, водой, детским питанием, средствами личной гигиены, кормами для животных и кухонной утварью.

В такое непростое время поддержка нужна всем, особенно жителям пострадавших территорий, отмечают воспитатели и заведующие детских садов.

Пункт сбора помощи работает по адресу улица Академика Рубаненко, 7 с 08.00 до 17.00 с перерывом на обед (12.00 до 13.00).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Челнов Наиль Магдеев поздравил семью военного с рождением наследника.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

#спецоперация на Украине
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