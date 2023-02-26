Набережные Челны направили свыше 40 тонн шефской помощи военнослужащим

Из Набережных Челнов отправлен гуманитарный груз весом более 40 тонн для военнослужащих из Татарстана. В мероприятии принял участие мэр города Наиль Магдеев.

«Отправляем шефскую помощь в действующие татарстанские полки, войсковые части, которые служат на передовой. Это более 42 тонн необходимого груза: продукты питания, одежда, снаряжение, медикаменты, печи-буржуйки, средства личной гигиены — это достаточно большой перечень», — отметил Магдеев.

В минувшую пятницу, 24 февраля, из Автограда был отправлен гуманитарный груз весом более 12 тонн для организации питания жителей Лисичанска в Луганской Народной Республике. Провизия будет использована командой волонтеров под руководством Рустама Гатина — они ежедневно кормят 5 тыс. человек.

Наиль Магдеев отметил, что гуманитарную миссию выполняют мужественные люди. В свою очередь, Рустам Гатин поблагодарил мэра за поддержку.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал важной задачей поддержку военнослужащих и их семей, отметив, что в Набережных Челнах эта работа ведется хорошо с первых дней СВО. Он напомнил, что город направил уже более 500 тонн гуманитарных грузов для военнослужащих в зоне спецоперации и новых регионов России.