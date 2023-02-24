«Как вы с пациентами общаетесь?»: Минниханов поручил улучшить качество медпомощи в Челнах

Рустам Минниханов, Сергей Когогин и Наиль Магдеев осмотрели автомобили компаний «КАМАЗ», внедорожные минибайки, детские багги, бронированный автомобиль повышенной проходимости «Ахмат»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наши доблестные воины защищают мир, порой и ценой собственной жизни»

Заседания Городского Совета в этом году прошло на площадке русского драматического театра «Мастеровые». Здесь развернули выставку предприятий. Раис Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор градообразующего предприятия Сергей Когогин и мэр Наиль Магдеев осмотрели автомобили компаний «КАМАЗ», внедорожные минибайки, детские багги, бронированный автомобиль повышенной проходимости «Ахмат».

Отчетная сессия стартовала с минуты молчания в память о погибших в спецоперации. Сегодня исполнился ровно год, как Президент Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации на Украине.

«Челны своих не бросают! Выбрав путь служения народу, наши доблестные воины защищают мир, порой и ценой собственной жизни. Мы будем всегда помнить подвиг наших героев, их мужество и отвагу. Прошу почтить память погибших минутой молчания», — сказал мэр города Наиль Магдеев.

Он отметил, что прошлый год стал испытанием на прочность для страны: произошли события, которые повлияли на жизнь каждого. «Ситуация в мире расставила все по местам, и самые важные жизненные ценности вышли на первый план: это семья, дети, любовь к Родине, патриотизм и взаимопомощь», — отметил спикер.

По его словам, в поддержке участников СВО объединился весь город, каждая семья находится в зоне особого внимания властей города. На поддержку мобилизованных горожан с октября по декабрь прошлого было направлено 128 млн рублей. Кроме того, более 500 тонн гуманитарной помощи жителям Лисичанска.

Наиль Магдеев: «Рост количества новых производств бесспорно ведет к положительной динамике увеличения доли резидентов в объеме отгруженной продукции по городу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«За семь лет существования ТОР резидентами вложено 28,9 млрд рублей»

Докладывая об экономической ситуации в городе, Магдеев отметил, что в прошлом году в Набережных Челнах зарегистрировались шесть новых резидентов территории опережающего развития (ТОР), которые планируют инвестировать в производство 825 млн рублей и создать 283 новых рабочих места. Это высокотехнологичные предприятия по производству светодиодных светильников, строительных материалов, полимерных изделий.

На сегодняшний день зарегистрировано 42 резидента ТОР «Набережные Челны». В прошлом году они увеличили показатели по капвложениям на 4,9 млрд рублей и создали свыше 1,6 тыс. рабочих мест. Резидентами во все уровни бюджета уплачено более 15 млрд рублей налогов, что в два раза превышает сумму налоговых льгот.

По словам спикера, ТОР «Набережные Челны» показывает рост капитальных вложений в три раза, а рабочих мест — в четыре раза.

«Рост количества новых производств бесспорно ведет к положительной динамике увеличения доли резидентов в объеме отгруженной продукции по городу. С 2016 года она выросла с 1,7% почти до 12%. Как видим, идет поступательный процесс диверсификации экономики города», — отметил мэр города.

За семь лет существования ТОР резидентами вложено 28,9 млрд рублей, создано 7 691 рабочее место. Самым крупным резидентом ТОР является умный завод «Хаир» с объемом инвестиций в 5 млрд рублей и созданием 836 рабочих мест.

Градоначальник сообщил, что численность работников в промышленных парках выросла на 12% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Люди готовы вкладываться, но не хватает производственных площадей»

Далее Магдеев назвал преграду для развития бизнеса в Челнах.

«Люди готовы вкладываться в производство, но не хватает производственных площадей. Средняя заполняемость по всем паркам составляет более 90%. Это говорит о высокой активности бизнеса в городе», — отметил руководитель города.

Градоначальник сообщил, что численность работников в промышленных парках выросла на 12%, или 17,7 тыс. сотрудников. 357 резидентов с оборотом 198 млрд рублей осуществляют свою деятельность в 13 промышленных и индустриальных парков.

Мэр поблагодарил Рустама Минниханова за поддержку — в этом году начнется строительство третьей очереди парка «Развитие», где 12 компаний планируют вложить 1,5 млрд рублей инвестиций и создать более 600 новых рабочих мест. Более того, есть потребность в строительстве четвертой очереди парка. Уже 10 компаний и предприятий заявились на участие в проекте.

Якорным резидентом станет инновационная компания «Атом», которая занимается разработкой электромобилей Фото: atom.auto

«Якорным резидентом второго IТ-парка станет инновационная компания по разработке электромобилей»

В этом году в Набережных Челнах при поддержке руководства республики и Минцифры РТ планируется строительство второго IТ-парка. Якорным резидентом станет инновационная компания «Атом», которая занимается разработкой электромобилей.

«Новые площади станут базой для создания инновационного кластера в сфере электромобилей и машиностроения. Якорный резидент парка компания — „Атом“ по созданию гаджет-автомобилей, надеемся, получит дополнительные площади для своего развития», — отметил мэр.

В существующем IТ-парке Челнов, который в августе прошлого года отпраздновал свое 10-летие, располагаются 89 компаний. «Площади заполнены в полном объеме, их даже не хватает», — отметил мэр.

Еще одной проблемой для Набережных Челнов остается проблема городского общественного транспорта Фото: nabchelny.ru

«Замелекесье — это, по сути, два Менделеевска. Нам одним эти вопросы не решить»

Еще одной проблемой для Набережных Челнов остается проблема городского общественного транспорта. Наиль Магдеев заявил о необходимости обновить подвижной состав автобусного и трамвайного парка.

«Без поддержки Республики Татарстан нам одним эти вопросы не решить. Мы все понимаем, что они финансово затратны, но в то же время затрагивают интересы большого количества населения», — отметил руководитель города.

Магдеев привел в пример микрорайон Замелекесье, где будут проложены трамвайные пути. «Строительство важно для 50 тыс. жителей Замелекесья. Это, по сути, два Менделеевска. У нас готов проект по данному вопросу», — обратился Магдеев к участникам заседания.

Сергей Когогин: «Мы занимаемся проектом "Москвич" на территории столицы нашей родины. Не забываем и о Татарстане — запланировано создание городского электромобиля в рамках проекта "Атом"» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Возвращение к производству легковых машин — серьезное решение»

Далее выступил генеральный директор автогиганта КАМАЗ Сергей Когогин, который анонсировал создание городского электромобиля в рамках проекта «Атом». Прототип этой машины появится уже к маю этого года.

«Серьезное решение заключается в том, что КАМАЗ возвращается к производству легковых автомобилей. Мы занимаемся проектом "Москвич" на территории столицы нашей родины. Не забываем и о Татарстане — запланировано создание городского электромобиля в рамках проекта "Атом"», — отметил Когогин.

Он также заявил, что жесточайшие санкции по отношению к КАМАЗу не стали препятствием для реализации поставленных целей. Выручка за 2022 год составила 367 млрд рублей, что на 7% больше чем годом ранее, а инвестиции по платежам составили 16 млрд рублей, что на 46% больше, чем в 2021 году. Всего за прошедший год было продано свыше 43 тыс. грузовых автомобилей.

Отдельно Когогин отметил вклад дочерних предприятий, которые обеспечивают рабочими местами почти 4,5 тыс. человек. Их выручка за прошлый год превысила 8 млрд рублей. Средняя зарплата на КАМАЗе достигла почти 60 тыс. рублей, а общий размер социального пакета составил свыше 1,4 млрд рублей.

Марат Мухамадеев: «Для многих районов пятая городская больница является еще и межмуниципальным центром, учреждение обслуживает 19 районов республики» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Проблемой остается удручающее состояние пятой городской больницы»

Во время сессии главный врач БСМП, депутат горсовета Набережных Челнов Марат Мухамадеев обратился к Рустаму Минниханову с просьбой поддержать финансирование проектных работ нового здания городской больницы № 5.

Он сообщил, что администрацией города уже выделен земельный участок под строительство городской больницы площадью 6 гектаров. Однако сохраняется потребность в выделении 74 млн рублей, чтобы начать полноценные проектные работы по зданию общей площадью 35 тыс. квадратных метров.

«По-прежнему самой актуальной проблемой челнинского здравоохранения является удручающее состояние пятой городской больницы. Благодарим вас, уважаемый Рустам Нургалиевич, за ваше поручение Минздраву и Минстрою РТ о начале проработки вопроса по проектированию больницы. Практически это означает трансформацию пятой горбольницы в Камскую многопрофильную больницу. Важность этого вопроса объясняется еще и тем, что в пятой больнице представлены семь уникальных профилей лечения, которые нет ни в одном учреждении города — это офтальмология, урология, отоларингология, челюстно-лицевая хирургия. А для многих районов пятая городская больница является еще и межмуниципальным центром, учреждение обслуживает 19 районов республики», — отметил спикер.

Мухамадеев так же обратил внимание, что несколько крупных медицинских учреждений Набережных Челнов столкнулось с износом парка оборудования. Такая ситуация наблюдается в БСМП, в Госпитале ветеранов войн и городской больнице № 5.

«Это является серьезным барьером для дальнейшего прогресса. Потребность на обновление парка оборудования в БСМП составляет 1,1 млрд рублей, в госпитале ветеранов войн — 280 млн рублей, в городской больнице № 5 — 210 млн рублей», — обозначил Мухамадеев.

Рустам Минниханов подчеркнул, что задачи в сфере здравоохранения остаются приоритетными Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Эти вопросы не должны быть домашним заданием от руководителя республики»

Рустам Минниханов обещал взять на контроль обращения по поводу обновления оборудования клиник. «Тему по оснащению медучреждений будем смотреть и обращаться в федеральный центр. Вопросы важны», — отметил Раис Татарстана.

Он подчеркнул, что задачи в сфере здравоохранения остаются приоритетными. В последние годы в Набережных Челнах проведена работа по модернизации медучреждений. «Это должно благоприятно отразиться на качестве медицинских услуг», — сказал руководитель республики.

В своем выступлении Минниханов сделал публичное замечание главе Управления здравоохранения Набережных Челнов Александру Николаеву, поскольку качеством медицинской помощи удовлетворены 62% горожан, тогда как в среднем по республике — 75%.

Он поднял Николаева с места и указал, что над этим показателем нужно работать, проявлять инициативу.

«У нас Горздрав где? Вот вы здесь, да? — обратился он к Николаеву. — Понятно, что мы в последние годы движемся, но, видимо, недостаточно. Здесь же важна не только материальная база, а люди? Как вы со своими пациентами общаетесь? Эти вопросы не должны быть только домашним заданием от руководителя республики, вы сами посмотрите, какие причины, какие у вас резервы есть, как можно улучшить работу в этом направлении».

Далее Минниханов обратил внимание на экономические показатели города, вновь выделив муниципалитет среди остальных Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вы — в лидерах по показателям вовлеченности граждан в предпринимательство»

Важной задачей Раис Татарстана назвал поддержку военнослужащих и их семей, отметив, что в Челнах эта работа ведётся хорошо с первых дней СВО. В качестве положительного примера Минниханов назвал отправку военнослужащим в зоне спецоперации и новым регионам страны свыше 500 тонн гуманитарного груза.

«Мы искренне желаем ребятам успешного выполнения поставленных задач и возвращения домой живыми и здоровыми», — сказал Раис Татарстана.

Далее Минниханов обратил внимание на экономические показатели города, вновь выделив муниципалитет среди остальных. Сегодня город формирует 9% валового регионального продукта (ВРП), производит более 12% промышленной продукции республики.

За прошлый год Набережные Челны в рамках федеральных и республиканских программ получили 11,1 млрд рублей инвестиций, напомнил Минниханов. Отдельно он отметил успехи КАМАЗа, который не только выдержал все испытания прошедшего года, но и укрепил свои позиции в числе стратегически важных предприятий страны.

Помимо этого, доля субъектов МСП в валовом территориальном продукте Набережных Челнов по итогам года превысила 34%. «Вы — в лидерах по показателям вовлеченности граждан в предпринимательство: четвертое место по количеству субъектов МСП на душу населения и 5 место по числу занятых», — подчеркнул Раис Татарстана.

По его словам, большой вклад в формирование привлекательного бизнес-климата вносят территория опережающего развития «Набережные Челны».

Вместе с тем Минниханов назвал и болевые точки города. В последнее время выросло число обращений челнинцев в систему «Народный контроль» на работу управляющих организаций, коммунальных и дорожных служб. Есть нарекания по зимней уборке города. «Важно оперативно реагировать на все обращения граждан», — подчеркнул Минниханов.

Он заметил, что с точки зрения градостроительного развития Набережные Челны неразрывно связаны с Тукаевским районом. Горожане в пригороде ведут активное жилищное строительство. Здесь же выделены и осваиваются земельные массивы для челнинских многодетных семей.

«Тукаевский район сегодня испытывает трудности в обеспечении новых микрорайонов необходимой инфраструктурой, в том числе социальными объектами, особенно школами. Мэрии города и руководству района нужно активно решать эти вопросы. Взаимоувязано должны решаться и вопросы градостроительного планирования двух территорий», — отметил Минниханов.

Кроме того, решения, по его словам, требует обновление парк общественного транспорта — сейчас эта работа ведется «недостаточно быстро», подчеркнул руководитель республики.

Также Раис Татарстана поручил обратить внимание на миграцию населения, отметив, что в городе за прошлый год миграционная убыль по городу составила свыше 1,3 тыс. человек.

Неплохих результатов, по мнению руководителя республики, Челны достигли в обеспечении роста зарплат — сегодня город занимает 8 место среди муниципалитетов по размеру среднемесячной заработной плате. За 11 месяцев прошлого года она превысила 55 тыс. рублей.

Но в то же время доходы более 26 тыс. челнинцев остаются ниже размера прожиточного минимума, заявил Минниханов. «Важно обратить внимание на вопросы материального обеспечения многодетных и малообеспеченных семей», — заключил Раис Татарстана.

В финале сессии Рустам Минниханов вручил госнаграды челнинцам за вклад в развитие Татарстана.