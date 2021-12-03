Набережные Челны и Нижнекамск вошли в топ-10 моногородов страны

Фото: mert.tatarstan.ru

Набережные Челны и Нижнекамск вошли в десятку моногородов Российской Федерации по итогам 2020 года. Два татарстанских города показали высокий уровень социально-экономического развития. Всего в этом году оценивался 321 моногород, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Мероприятие состоялось при участии главного управляющего партнера по городскому развитию ВЭБ.РФ, генерального директора Фонда развития моногородов Ирины Макиевой, замминистра экономического развития РФ Сергея Галкина и глав моногородов.

«Это лучшая десятка, это те города, у которых есть чему учиться, — подчеркнула Ирина Макиева. — Наши моногорода не стоят на месте и с каждым годом становятся все сильнее».

Первым награду от Фонда развития моногородов РФ получил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. По его словам, то, что сегодня делается в моногородах, — это подвиг.

«Напомню: в 2014 году крупнейший в мире автомобильный завод „КАМАЗ“ в Набережных Челнах работал два дня в неделю. Сегодня „КАМАЗ“ работает с ростом на 20%, параллельно Набережные Челны стали городом, где выпускают холодильники, телевизоры, стиральные машины. Это все — результат работы Фонда моногородов, руководства республики, города», — отметил он.

Нижнекамск на пресс-конференции представили руководитель исполкома района Рамиль Муллин и экс-мэр Айдар Метшин.

«Большое спасибо! Я надеюсь, что те традиции, которые были заложены, мы продолжим. И будет у нас совместная хорошая работа», — отметил Рамиль Муллин.

«Мы совместно сделали большую работу, — добавил Айдар Метшин. — Это на самом деле то, что является главным. Не все измеряется деньгами, финансами, а измеряется той, с моей точки зрения, необратимостью, запущенным процессом, который во всех моногородах и ТОСЭРах продолжается. И мы большой командой сделали тот шаг, который „движется“ дальше. И это самое важное и главное».

Менделеевск представлял руководитель района Радмир Беляев, ранее занимавший пост первого замруководителя исполкома Нижнекамского района.

«Нижнекамск второй год подряд вошел в топ-10. Это результат активной командной работы на прошлом месте! Наша задача, чтобы Менделеевск в ближайшее время стал лучшим по KPI-показателям, и мы приложим максимальные усилия!» — написал он в своем Instagram.

В десятку лучших моногородов также вошли Павловск, Тольятти, Новоульяновск, Губкин, Череповец, Магнитогорск, Невинномысск, Котовск.