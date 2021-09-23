Набережночелнинский театр кукол может представить «Кроткую» на «Золотой маске»

Фото: Набережночелнинский государственный театр кукол

Премьера 2021 года – спектакль «Кроткая» – может быть представлена на престижной театральной премии «Золотая маска». Инсценировку по мотивам повести Ф. М. Достоевского поставил заслуженный деятель искусств РТ Ильгиз Зайниев. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Анна Перехрест.

«Спектакль „Кроткая“ мы заявили на фестиваль „Золотая маска“. 24 сентября экспертный состав жюри посмотрит постановку. Надеемся, что мы пройдем и поборемся за премию», — отметила собеседница агентства.

Пока труппа театра гастролирует по России. Артисты выступили в Мытищах, затем во Владимире, теперь им предстоит выйти на сцену в Белгороде.

«В Белгороде 1 октября Набережночелнинский театр кукол откроет фестиваль „Белгородская забава“. Следующее выступление состоится в Москве 24 октября на фестивале „Достоевский-фест“, организатором которого является Московский театр кукол и где будут представлены очень сильные соперники», — отметила Анна Перехрест.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что спектакль «Кроткая» одержал победу сразу в двух номинациях — «Лучший спектакль» и «Лучшая режиссерская работа» — на фестивале во Владимире.