Спектакль «Кроткая» челнинского театра кукол стал лучшим на фестивале во Владимире

Фото: Набережночелнинский государственный театр кукол

Спектакль «Кроткая» Набережночелнинского государственного театра кукол победил сразу в двух номинациях IV Межрегионального фестиваля театров кукол «Золотое колечко» в городе Владимир. Постановка была отмечена сразу в двух номинациях — «Лучший спектакль» и «Лучшая режиссерская работа». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель литературно-драматургической части Анна Перехрест.

Конкуренция на фестивале была достаточно высокой — на фестиваль съехались театры из 12 городов России. В программе были представлены спектакли по произведениям русских классиков: Федора Достоевского, Алексея Толстого, Анны Ахматовой, Александра Пушкина, Николая Гоголя Михаила Салтыкова-Щедрина, а также русским народным сказкам.

Постановочная группа спектакля привезла из Челнов спектакль «Кроткая» по мотивам повести Достоевского, режиссером и автором инсценировки которой выступил заслуженный деятель искусств РТ Ильгиз Зайниев из Казани.

Художником-постановщиком выступил Денис Токарев из Ижевска, композитором — заслуженный деятель искусств РТ — Юрий Чаплин. Главную роль в спектакле сыграл ведущий артист театра Егор Митрофанов, в остальных ролях — заслуженные артистки РТ Ева Кошкина, Татьяна Салихова, Минзария Туктарова, ведущая актриса театра — Римма Митрофанова.

Премьера спектакля по федеральной программе «Культура малой Родины» состоялась в этом году. В основе сюжетной линии лежит история конфликтных взаимоотношений двух людей, в которых каждый проходит свой сложный путь духовного развития. Режиссер направляет зрителя в его стремлении остро чувствовать, думать о происходящем на сцене, улавливать малейшее дуновение помыслов и эмоций героев, проживая с каждым из них тот или иной момент, где муки раскаяния цепко переплетаются с болью одиночества, смятение с чувством вины.

«Победа была ожидаемой, постановка очень хорошая, постановочная группа — талантливая. Отдельная дань режиссеру — руководителю театра кукол „Экият“ Ильгизу Зайниеву. С художником Денисом Токаревым мы уже ставим не первый спектакль, не менее талантливый композитор из Казани Юрий Чаплин. Победа — это результат отличной командной работы. Постановка — настоящая классика русской литературы, без всяких изменений и современных вкраплений. Конкуренты на фестивале были сильными, но наши артисты оказались лучше», — отметила собеседница агентства.