На журналистском форуме «Вся Россия» «Татмедиа» представило самые успешные практики

Сегодня на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2024», проходящем в Сочи, медиахолдинг «Татмедиа» представил свои проекты по совершенствованию редакционных процессов и перезагрузке СМИ. Мероприятие было включено в программу форума.

Открывая встречу, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков подчеркнул, что форум «Вся Россия» — это самое важное мероприятие для журналистов. Обучение, организованное на форуме, помогает идти в ногу со временем, а обмен опытом с коллегами из других регионов необходим для совершенствования СМИ и работы с аудиторией, сказал он.

Мероприятие посетил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Татарстан может служить примером для многих других регионов России в части сохранения родного языка, подчеркнул он.

Первый проект, который был представлен АО «Татмедиа», — это онлайн-медиашкола, которая несколько месяцев назад была запущена на российской образовательной платформе GetCourse («Геткурс»). В данный момент обучающие курсы по журналистским дисциплинам проходят более 300 сотрудников «Татмедиа». Медиадиректор холдинга Алсу Исмагилова рассказала о создании стандартов работы редакции и об организации обучения этим стандартам посредством онлайн-платформы и приложения.

Второй проект, который вызвал большой интерес среди медиаменеджеров из других регионов, — перезагрузка молодежных журналов «Идель» и «Идел». Главный редактор обоих изданий Рамзия Галимова рассказала о трендах, которым, на ее взгляд, необходимо следовать при подготовке молодежной печатной прессы.

Не меньший интерес вызвало выступление руководителя Зеленодольского филиала АО «Татмедиа» Владимира Витовского о монетизации СМИ. «Доход на автопилоте» — так называлась презентация, в которой были разобраны все детали подключения к платформам монетизации сайтов и соцсетей.

Кроме того, на встрече был представлен проект «Шәп блогер». Это школа, объединившая блогеров, работающих на языках народов РФ.

Форум «Вся Россия» проходит уже в 28-й раз. В этом году в нем принимают участие более 1000 журналистов со всей страны.