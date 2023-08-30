На жителя Геленджика завели уголовное дело по факту лесного пожара

На жителя Геленджика завели уголовное дело по статье «уничтожение лесных насаждений» в результате пожара, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем», – указано в сообщении.

Отмечается, ликвидация крупного лесного пожара находится на контроле надзорного ведомства.

Напомним, накануне в Геленджике загорелся лес на площади 1,5 гектара. В связи с сухой ветренной погодой произошло распространение пожара.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что площадь лесных пожаров в Геленджике увеличилась до 118 гектаров.

В работах по тушению задействованы 2 вертолета «МИ-8», 2 самолета «Бе-200» МЧС России, а также 495 человек и 89 единиц техники.