Видео: В Геленджике горит 118 гектаров леса

Площадь лесных пожаров в Геленджике увеличилась до 118 гектаров. Об этом заявил глава муниципального образования Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Фото: Очевидцы

«Последние данные о ситуации на пожаре. По данным МЧС РФ по Краснодарскому краю площадь возгорания составила 118 гектаров», – указано в сообщении.

По сведениям МЧС России, к тушению пожара в Геленджике привлечено два самолета Бе-200 МЧС России. В ликвидации пожара задействовано более 400 человек и 70 единиц техники.

Фото: Очевидцы

Отмечается, что угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет.

Напомним, накануне в Геленджике загорелся лес на площади 1,5 гектара. Площадь пожара впоследствии разрослась.

Видео: Telegram-канал мэра Алексея Богодистова