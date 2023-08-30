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Видео: В Геленджике горит 118 гектаров леса
Площадь лесных пожаров в Геленджике увеличилась до 118 гектаров. Об этом заявил глава муниципального образования Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.
«Последние данные о ситуации на пожаре. По данным МЧС РФ по Краснодарскому краю площадь возгорания составила 118 гектаров», – указано в сообщении.
По сведениям МЧС России, к тушению пожара в Геленджике привлечено два самолета Бе-200 МЧС России. В ликвидации пожара задействовано более 400 человек и 70 единиц техники.
Отмечается, что угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет.
Напомним, накануне в Геленджике загорелся лес на площади 1,5 гектара. Площадь пожара впоследствии разрослась.
Видео: Telegram-канал мэра Алексея Богодистова
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