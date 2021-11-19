На зимний сезон в Челнах заготовлено 2,5 тыс. тонн соли и 1 тыс. тонн пескосоляной смеси
На зимний сезон в Набережных Челнах заготовлено 2,5 тыс. тонн соли, 1 тыс. тонн пескосоляной смеси, 240 кубометров соляного раствора. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.
Раствор постоянно изготавливается в течение всей зимы, это непрерывный процесс. Дороги Автограда обрабатываются противогололедной смесью ежедневно.
Спецтехника МУП «ПАД» выходит на дороги города также каждый день. Так, сегодня в Челнах с раннего утра работали 82 единицы спецтехники и 92 дорожных рабочих.
Машины обрабатывают тротуары, остановочные павильоны, спуски дороги реагентом и пескосоляной смесью.
В целом зимой на уборку выходит от 95 до 120 единиц техники ежедневно.
Ранее в исполкоме Казани рассказали о нехватке рабочей силы для борьбы со снегом, о чем сообщало ИА «Татар-информ».
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.