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Ру Тат
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Общество
19 ноября 2021  00:11

На зимний сезон в Челнах заготовлено 2,5 тыс. тонн соли и 1 тыс. тонн пескосоляной смеси

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На зимний сезон в Набережных Челнах заготовлено 2,5 тыс. тонн соли, 1 тыс. тонн пескосоляной смеси, 240 кубометров соляного раствора. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Раствор постоянно изготавливается в течение всей зимы, это непрерывный процесс. Дороги Автограда обрабатываются противогололедной смесью ежедневно.

Спецтехника МУП «ПАД» выходит на дороги города также каждый день. Так, сегодня в Челнах с раннего утра работали 82 единицы спецтехники и 92 дорожных рабочих.

Машины обрабатывают тротуары, остановочные павильоны, спуски дороги реагентом и пескосоляной смесью.
В целом зимой на уборку выходит от 95 до 120 единиц техники ежедневно.

Ранее в исполкоме Казани рассказали о нехватке рабочей силы для борьбы со снегом, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

#набережные челны
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