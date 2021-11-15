В исполкоме Казани рассказали о нехватке рабочей силы для борьбы со снегом

Татарстанская столица в целом готова к старту зимнего сезона. В то же время коммунальные службы города испытывают недостаток рабочей силы и водительского состава. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель главы исполкома Казани Игорь Куляжев.

Он напомнил, что на прошлой неделе ряд регионов страны накрыли первые снегопады, в число заснеженных городов попала и Казань.

«В период с 11 по 15 ноября в Казани выпало около 11 мм осадков в виде снега, что составляет 25% от месячной нормы. С целью предотвращения образования гололеда дорожными службами перед началом снегопада 11 ноября была выполнена оперативная противогололедная обработка опасных участков дорог: мосты, транспортные развязки, спуски и перекрестки», – отметил Куляжев.

Он добавил, что все необходимые технические средства и материалы для встречи снежной зимы в татарстанской столице заготовлены в необходимых количествах.

«Исключение составляет рабочая сила и водительский состав, которых по-прежнему не хватает на предприятиях. Тем не менее мы приложим все усилия, чтобы этой зимой обеспечить планомерную и своевременную уборку всех дорог и территорий города», – заключил Игорь Куляжев.

Его дополнил мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил хорошую работу казанских дорожников в условиях старта зимнего сезона.

«Репетиция начала зимы успешно прошла. Настоящие снежные битвы еще впереди, поэтому городское хозяйство мы подготовили», – резюмировал Метшин.

