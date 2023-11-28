На Зимнем книжном фестивале пройдет бесплатный интенсив Школы гида «Глазами инженера»

В Национальной библиотеке Республики Татарстан в первый день Зимнего книжного фестиваля «Смены», 9 декабря, пройдет бесплатный интенсив Школы гида «Глазами инженера».

За 5 часов (с перерывами) участникам расскажут, что такое экскурсия и из чего она может состоять, научат составлять маршруты, выбирать объекты и источники информации, а также доступно и увлекательно подавать материал. Интенсив, подчеркивают организаторы, познакомит с современным пониманием экскурсий и методами, позволяющими проводить экскурсии так, чтобы слушатели влюблялись в маршрут.

Успешное освоение этих знаний и навыков, не скрывают своих целей в проекте «Глазами инженера», позволит прошедшим интенсив пополнить команду гидов проекта. Стать участником бесплатного интенсива смогут все желающие – от уже состоявшихся экскурсоводов до горожан, интересующихся историей и архитектурой Казани. Для этого нужно подать заявку до 6 декабря включительно, заполнив анкету.

«В группу набирается 15 человек. Участниками могут стать люди старше 18 лет. Отбирать их будут по предложенным темам для будущих маршрутов (такой вопрос есть в анкете заявки). Преподаватели выберут наиболее цельные и перспективные идеи. Участники получат сертификат о прохождении интенсива», – пояснили «Татар-информу» в Центре современной культуры «Смена».

«Смена», напомним, организует Зимний книжный фестиваль (в этом году он будет проходить 9 и 10 декабря). Также в этом году центр стал партнером проекта «Глазами инженера», который спустя несколько лет недавно заявил о возрождении своей деятельности в Казани.

Проведет интенсив Школы гида в Национальной библиотеке РТ 9 декабря экскурсовод и лектор, руководитель методического отдела проекта «Глазами инженера» Татьяна Денисова.