Проект «Глазами инженера» после паузы возобновляет работу в Казани

Просветительский проект «Глазами инженера» возобновляет свою работу в Казани. Перезапустить его основателю Айрату Багаутдинову помогут Центр современной культуры «Смена» и Присутственные места Казанского Кремля. С 24 по 26 ноября на этих двух площадках пройдет одноименный фестиваль, лекции и дискуссии которого можно будет посещать всем желающим по бесплатной регистрации. Подразумевает проект и экскурсии по Казани, но уже будут не на безвозмездной основе.

«Проект “Казань глазами инженера” начинал свою работу зимой 2017-го. За два года было создано больше 10 архитектурных маршрутов. Мы знакомили казанцев и гостей с деревянной, кованной, советской, современной, православной, мусульманской архитектурой. Были экскурсии на трамвае, по зданиям по проектам архитектора Карла Мюфке и многое другое. Своими экскурсиями мы старались познакомить с очень яркой и разнообразной архитектурой Казани. Возможно, 6 лет назад интерес к изучению города только зарождался и с нами гуляли только самые избирательные экскурсанты. Но Казань активно развивает свой туристический потенциал, и гости, возвращаясь, ищут нестандартные маршруты для знакомства с городом, а казанцы начали активно изучать историю своего города. И у нас есть чем их заинтересовать», – пояснила «Татар-информу» одна из участниц «Казани глазами инженера», экскурсовод Лилия Калимуллина.

В образовательной программе лекция Айрата Багаутдинова в «Смене» «Разбираемся в советской архитектуре (с казанскими примерами)». Основатель проекта «Глазами инженера» также расскажет и об опыте составления экскурсионных маршрутов и туристическом потенциале Татарстана.

В Присутственных местах совместно с Институтом развития городов Республики Татарстан пройдут две дискуссии: «Открытые двери закрытого завода. Потенциал промышленного туризма в Татарстане» и «Туристический потенциал городов Татарстана или Зачем ездить в города республики». Участие в первой из них, как ожидается, примут заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, региональный министр промышленности и торговли Олег Коробченко, председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов, директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.

Эти образовательные встречи фестиваля «Казань глазами инженера» станут началом цикла круглых столов в «Смене» о туристическом потенциале Казани и городов республики. Их намерены проводить каждый месяц в лектории Присутственных мест, и первый состоится 9-10 декабря, став в то же время одним из событий Зимнего книжного фестиваля «Смены».

Пройтись с гидом по городу и взглянуть на «Казань глазами инженера» можно будет с 24 ноября. Экскурсию «Русская деревянная. Первая гора сто лет назад» проведет 24 и 25 ноября историк-этнограф Лилия Калимуллина. Журналист Наталья Урейская 25 ноября покажет и расскажет про «Соцгород — самолеты и сталинский ампир». Искусствовед Вера Силкина 26 ноября проведет экскурсию «Архитектура советской Казани. От конструктивизма до модернизма».