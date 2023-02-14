На жилых домах Менделеевска появится еще пять муралов с историей

В Менделеевске продолжится работа по созданию муралов. Планируется, что в этом году появится еще пять стрит-артов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации муниципального образования.

Так, на доме №17 по улице Фомина жителей и гостей будет радовать историческое изображение города; на Пушкина, 4 появится портрет русского классика, дом №1 по улице Чоловского украсит изображение заслуженного врача РСФСР Ефима Чоловского.

Помимо этого, будет охвачена и патриотическая тема — по ул. Бурмистрова, 15 и ул. Пушкина, 2 (эти дома расположены возле Вечного Огня) появятся муралы на тему Великой Отечественной войны.

Сейчас идет обсуждение предложенных главным архитектором вариантов изображений совместно с жителями — после при необходимости будут вноситься корректировки. На эти цели будет выделено 5 млн рублей.

В прошлом году при поддержке градообразующего предприятия появились семь муралов: три — с портретами исторических личностей Дмитрия Менделеева, Петра Ушкова и Бориса Пастернака, четыре — с химическими элементами. На создание картин в прошлом году было направлено 6 млн рублей.