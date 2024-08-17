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Общество 17 августа 2024 22:32

На Земле началась сильная магнитная буря

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На Земле началась сильная магнитная буря
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В субботу вечером на нашей планете началась магнитная буря. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что после 6 часов индекс состояния геомагнитного поля Кр превысил 6 единиц – это уровень средней магнитной бури класса G1, однако после возмущения геомагнитного поля нарастали, и к 9 часам магнитная буря стала сильной (класс G3).

Леус спрогнозировал, что она продлится, как минимум, до полудня воскресенья.

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