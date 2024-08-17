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На Земле началась сильная магнитная буря
В субботу вечером на нашей планете началась магнитная буря. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем телеграм-канале.
Он отметил, что после 6 часов индекс состояния геомагнитного поля Кр превысил 6 единиц – это уровень средней магнитной бури класса G1, однако после возмущения геомагнитного поля нарастали, и к 9 часам магнитная буря стала сильной (класс G3).
Леус спрогнозировал, что она продлится, как минимум, до полудня воскресенья.
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