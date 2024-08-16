Центр «Фобос»: В предстоящие выходные на Земле возможны магнитные бури

В предстоящие выходные на Земле возможны магнитные бури. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что последняя сильная вспышка на Солнце (ее сила была равна Х1,1) была зафиксирована утром в среду, 14 августа, практически точно на линии Солнце – Земля, откуда воздействие на нашу планету в случае выбросов солнечной массы является неизбежным.

«Возможно, именно это событие и станет причиной предстоящих магнитных бурь на Земли. Слабые возмущения геомагнитного поля ожидаются с позднего вечера субботы до ночи на понедельник, временами, преимущественно в ночь на воскресенье, их интенсивность будет достигать уровня слабой магнитной бури, класса G1», – резюмировал Леус.

Ранее заведующий кафедрой физики КНИТУ-КХТИ Кирилл Холин рассказал о том, что в конце этой недели татарстанцы, возможно, увидят полярное сияние.