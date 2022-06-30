Без пробок и светофоров: Горьковское шоссе станет шестиполосным

Казань утвердила планировку обновленного Горьковского шоссе, которое ведет из Кировского района города на федеральную трассу М7. Предстоит реконструировать более 18 километров дорог. Как изменится шоссе, где появятся новые развязки и пешеходные переходы – в материале «Татар-информа».

Казань утвердила планировку обновленного Горьковского шоссе, которое ведет из Кировского района города на федеральную трассу М7 Фото: kzn.ru

Трассу расширят до 6 полос

Исполнительный комитет Казани опубликовал проект реконструкции Горьковского шоссе в Кировском районе Казани от улиц Чкалова и Степана Халтурина до автомобильной дороги М-7 «Волга». Трасса именуется как «Магистральная улица общегородского значения непрерывного движения».

Проект разделен на две части: основное направление и транспортный узел «Горьковское шоссе-ул.Фрунзе-ул.Болотникова-ул.Восстания».

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Характеристики основного направления проекта:

Длина пути – 11,4 км

Расчетная скорость 70 км/ч

Ширина проезжей части – 20 метров

Число полос движения – 6

Ширина полосы движения – 3,5 метра

Ширина центральной разделительной полосы – 2,7 метра

Также планируется реконструировать 6,6 км проездов в зонах жилой застройки. Здесь расчетная скорость движения – 40 км в час, дороги будут двухполосными, общая ширина проезжей части – от 6 до 7 метров.

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Транспортный узел «Горьковское шоссе – улица Фрунзе – улица Болотникова – улица Восстания» предполагает реконструкцию 3,2 км дорог с расчетной скоростю движения 70 км в час и создание разворотной петли в 744 метра, где скорость снижается до 40 км в час. Число полос будет переменным: от двух до пяти, ширина проезжей части так же варьируется от 12,3 до 28,5 метра.

Запланировано создание дождевой канализации.

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Планируется демонтировать восемь из девяти светофоров

Проектом предусмотрена реконструкция светофора на пересечении улиц Горьковское Шоссе – Можайского.

Также планируется демонтаж восьми светофоров:

ул.Горьковское Шоссе – Залесный;

ул.Залесная – ул.Осиновская;

ул.Горьковское Шоссе – Ремплер;

ул.Горьковское Шоссе – «Олимпиец»;

ул.Горьковское Шоссе – «Факел»;

ул.Болотникова, д.33a;

ул.Фрунзе, д.3;

ул.Фрунзе – ул. Восстания.

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Развязки и переходы

По информации мэрии Казани, в районе улицы Залесной проектом предусмотрено строительство трех новых подземных переходов:

у спорткомплекса «Олимпиец»;

на улице Осиновской;

на улице Алеутской.

Будет создано пять надземных пешеходных переходов,

возле улиц Музыкальной;

Фрунзе;

Кулахметова;

Восстания;

вблизи ТЦ «Факел».

По проекту планируется построить три подземных разворотных кольца:

на участке от ул.Кулахметова до ул.Восстания;

на улице Залесной вблизи СК «Олимпиец»;

в районе ул. Осиновской.

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В районе транспортного кольца на пересечении улиц Восстания и Фрунзе будет построена трехуровневая развязка, она будет состоять из подземного тоннеля, эстакады и надземной проезжей части. Сейчас здесь уже ведутся подготовительные работы.

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Также предусмотрены два плоскостных разворотных кольца:

у Лебяжьего озера

у ТЦ «Факел».

Вдоль всего Горьковского шоссе будет проходить велосипедная дорожка. В районе железнодорожного переезда построят тоннель для пешеходов и велосипедистов.

Вдоль всего Горьковского шоссе будет проходить велосипедная дорожка Фото: kzn.ru

Предполагается минимизировать влияние строительных работ на автомобильный трафик, по ходу будут прокладываться объездные пути.

В июле планируется получить заключение государственной экспертизы. В этом году предполагается завершить строительство разворотной петли в поселке Залесном и вывести все инженерные коммуникации в районе строительных работ.

Планируется реконструировать 6,6 км проездов в зонах жилой застройки Фото: kzn.ru

Дорога для нового жилья

На реконструкцию Горьковского шоссе в Казани в этом году планируется направить 3,6 млрд рублей, в том числе 3,1 млрд рублей Татарстан получил в виде инфраструктурного кредита. Общая стоимость проекта оценивается в 14,5 млрд рублей.

Проект связан с «Большим Зеленодольском»: вдоль оси трассы «Казань – Зеленодольск», частью которой является Горьковское шоссе, планируется строительство новых жилых массивов.

Всего в «Большом Зеленодольске» до 2030 года планируется построить 5,7 млн кв. метров жилья для 182,6 тыс. человек.

Реконструкция Горьковского шоссе и создание его дороги-дублера (от улицы Несмелова до автодороги М7 через ЖК «Серебряный Бор» в Кировском районе Казани) помогут снизить остроту проблемы, с которой каждый день сталкиваются те, кто живет в Салават Купере, Осиново, Зеленодольске и за Волгой.

К слову, 1,4 км дороги до Салават Купере тоже расширят с двух до четырех полос, деньги на работе – 1,2 млрд рублей так же получили через инфраструктурное меню.

Вдоль оси трассы «Казань – Зеленодольск», частью которой является Горьковское шоссе, планируется строительство новых жилых массивов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По информации Миндортранса Татарстана, все проекты планируется реализовать до 2025 года.

Кстати, железнодорожный мост, который находится над Горьковским шоссе, вошел в проект Кольцевой железной дороги. Предполагается, что рядом будет построен дополнительный железнодорожный мост. В существующей конструкции либо будет проложен тоннель, либо мост будет перестроен – рассматриваются оба варианта.

«Эта дорога даст развитие Зеленодольской агломерации»

Территория вблизи ЖК «Салават Купере» и Зеленодольске благодаря появлению Горьковского шоссе, будет пользоваться повышенным спросом, считает вице-президент гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев.

«По идее, обновление Горьковского шоссе должно увеличить стоимость квартир в тех районах. Я положительно оцениваю данную инициативу. Это очень хорошо. Но что касается подъема стоимости, то, скорее всего, этого не будет. На рынке сейчас стоимость на недвижимость падает. О росте цен разговора пока нет», – отметил эксперт.

Территория вблизи ЖК «Салават Купере» и Зеленодольске благодаря появлению Горьковского шоссе, будет пользоваться повышенным спросом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он отмечает, что также сложно спрогнозировать цены на жилье в отдаленной перспективе. «Сейчас загадывать стоимость жилья после появления Горьковского шоссе рано. В целом, это окажет очень благоприятное воздействие на общую обстановку в Салават Купере и Зеленодольске, это однозначно», – сказал он.

Савельев отметил, что этот проект окажет положительное влияние на проект «Большой Зеленодольск». «Без расширения дороги речи о “Большом Зеленодольске” не может быть. Это острая необходимость в данной местности. Эта дорога даст развитие Казанской агломерации», - поделился он.

«Мы смотрим в комплексе: популярным будет и Верхнеуслонский район»

Руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова уточнила, что этот проект окажет положительное влияние не только на «Большой Зеленодольск», но также и на Верхнеуслонский район.

«Мы не смотрим локально исключительно на Зеленодольский район. Мы смотрим в комплексе: популярным будет и Верхнеуслонский район», – сообщила Гиззатова.

Всего в «Большом Зеленодольске» до 2030 года планируется построить 5,7 млн кв. метров жилья для 182,6 тыс. человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она уточнила, что за пределами Казани жилье стоит дешевле из-за сложностей с выездом и въездом в город. Однако люди все равно покупали там квартиры.

«Несмотря на то, что там многокилометровые многочасовые пробки, все равно люди покупали недвижимость. Я не думаю, что проект приведет к резкому росту цен. Это просто скажется на сокращении сроков продаж. Возможно, появятся более интересные и дорогие объекты. То есть там не будут строить чисто бюджетное жилье: могут построить и комфорт-класса. Ассортимент на более широкого покупателя», – отметила она.

Эксперт прогнозирует, что на этой территории будут строить коттеджи или малоэтажные многоквартирные дома. «Надеюсь, что кроме жилищного строительства, там появятся рабочие места и организации, которые займутся производством», – заключила она.

Фото на анонсе: kzn.ru