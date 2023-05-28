Участники «Бизнес-Сабантуя» в Татарстане поделились инструментами «мишарского» маркетинга

В селе Большие Яки Зеленодольского района сегодня прошел «Бизнес-Сабантуй», на котором члены Ассоциации предпринимателей мусульман России провели очередное заседание по развитию бизнеса и поделились различными инструментами. В их числе – так называемый «мишарский» (креативный) маркетинг, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Со словами приветствия выступили глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, председатель АПМ РФ Айдар Шагимарданов.

Участников встречи интересовали темы инвестиций и расширения агропроизводства в районе, а также как решается вопрос нехватки кадров. Глава района рассказал о ТОСЭР и поделился опытом работы Совета предпринимателей в вопросах найма и мотивации персонала.

Кроме этого, предприниматели предложили поделиться своим опытом работы с самозанятыми и рассказать им, как привлечь гранты на развитие бизнеса.

Вице-президент АПМ РФ Диляра Фаткуллина поделилась инструментами «мишарского» (креативного) маркетинга.

По завершении пленарного заседания все участники и их семьи прочитали намаз, пообедали и приняли участие в играх.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов посетил Всероссийский сельский Сабантуй, который впервые приняла Астраханская область. Для этого в селе Три Протока построили избы для татарской этнодеревни, провели верблюжьи бега и конные скачки, а в селе Иске Канга вице-премьер РТ Василь Шайхразиев спел с гостями народную песню «Күбәләгем».