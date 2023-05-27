Минниханов на Всероссийском Сабантуе: «Это праздник дружбы, он отражает единство»

Всероссийский праздник плуга — 2023 проходит в течение двух дней на площадках Астраханской области

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сабантуй показывает величие татарского народа, гостеприимство, культуру»

Всероссийский праздник плуга — 2023 проходит в течение двух дней на площадках Астраханской области. 26 мая в селе Иске Канга состоялся большой концерт творческих коллективов Татарстана, Астраханской области и других регионов России.

На открытии мероприятия гостей приветствовали руководитель администрации вице-губернатора Астраханской области Павел Паутов, заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев.

На открытии мероприятия гостей приветствовали Павел Паутов и Василь Шайхразиев Фото: Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области

«От имени губернатора Астраханской области поздравляю вас с этим прекрасным праздником. Праздник Сабантуй — это светлый, самобытный праздник. Для многонациональной Астраханской области это общенациональный праздник. Потому что мы все любим ходить друг к другу в гости и вместе проводить праздники», — сказал Паутов.

Василь Шайхразиев подчеркнул, что Сабантуй объединяет татар и служит сохранению традиций, национального духа.

«Это наш долгожданный, любимый национальный праздник. Он показывает величие татарского народа, гостеприимство, культуру, в то же время объединяет нас, собирает вместе. Большая роль у этого праздника в сохранении языка, нашей нации», — сказал он.

Концерт открыл Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан Фото: Управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области

Концерт открыл Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан. В программе также выступления ансамбля танца «Казань», государственного ансамбля песни и танца «Агидель», народных артистов Татарстана Рустама Асаева, Алины Шарибзяновой, Рустама Закирова и других.

Далее Василь Шайхразиев предложил гостям вместе с ним спеть популярную народную песню «Күбәләгем». Зрители с удовольствием присоединились к пению.

«Мы все знаем эту песню. Давайте все вместе, кто знает, кто слышит, дружно споем, подпевайте», — сказал Василь Шайхразиев и исполнил первые строчки песни.

«Село Юлдус будет поднимать весь татарский мир»

На концерте Василь Шайхразиев рассказал о помощи татарскому селу Юлдус, пострадавшему от огненной стихии. Он назвал случившийся в Курганской области пожар большим испытанием для всего татарского мира.

«В Астраханскую область я приехал из Курганской области. Пожаром в селе Юлдус полностью уничтожены 223 дома. Семь человек погибли. Село выглядело как выжженная земля в годы войны — остались только черные печные трубы. Жители села надеются на помощь — они сказали, что вся надежда на руководство области и на татар», — рассказал Шайхразиев.

На концерте Василь Шайхразиев рассказал о помощи татарскому селу Юлдус, пострадавшему от огненной стихии Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Всемирным конгрессом татар оперативно был организован сбор помощи пострадавшему селу, участие в нем принимают общины из разных регионов.

«Я встречаюсь с людьми, они с гордостью говорят, что они татары, у них есть желание за три-четыре месяца заново построить эти 223 дома, оказать помощь. Это село будет поднимать весь татарский мир. Спасибо за ваши пожертвования, вещи, которые вы отправляете. Мы надеемся, что мы осилим эту работу», — сказал Шайхразиев, обратившись к татарам Астраханской области.

Основные мероприятия развернулись 27 мая в селе Три Протока Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сабантуй — это праздник дружбы. Мы все живем в большой России»

Основные мероприятия развернулись 27 мая в селе Три Протока. Всероссийский праздник начался с театрализованного пролога, изображающего татарские народные игры, традиции и обычаи.

Раис Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил, как в театрализованном прологе была показана взаимосвязь татарской и астраханской культур.

«Сабантуй — это праздник дружбы, он отражает единство татар, русских, марийцев, удмуртов, крещеных татар и других народов. Мы все живем в большой России. Желаю всем здоровья, мира и благополучия. Игорю Юрьевичу и его команде хочу выразить большое спасибо. Праздник организован в красивом месте», — отметил руководитель республики.

Рустам Минниханов: «Сабантуй — это праздник дружбы, он отражает единство татар, русских, марийцев, удмуртов, крещеных татар и других народов» Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов также выразил благодарность принимающей стороне и делегациям.

«Это первый Сабантуй в России в этом году — даже в Татарстане праздник пока еще не состоялся. Выражаю огромную благодарность делегациям, жителям Астрахани, которые приехали на этот праздник. Сабантуй — праздник плуга!» — сказал Раис Татарстана в своем поздравлении.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в свою очередь заявил, что астраханцы всегда отмечают Сабантуй с особым размахом.

«Это долгожданное событие объединяет более 140 национальностей, живущих на нашей земле как одна большая семья», — отметил губернатор.

Игорь Бабушкин: «Это долгожданное событие объединяет более 140 национальностей, живущих на нашей земле как одна большая семья» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Затем почетные гости осмотрели праздничные площадки Сабантуя. Более 70 мастеров из Татарстана, Дагестана, Ставропольского края, Волгоградской и Астраханской областей представили выставку изделий декоративно-прикладного искусства, а также показали мастер-шоу по традиционным ремеслам.

В «Этнодеревне» можно было увидеть казахскую, туркменскую, ногайскую, калмыцкую площадки, русское и казачье подворья, кузницу, площадки кавказских народов. Одним из самых больших объектов стало традиционное татарское подворье.

В этом году Татарстан на празднике представляет Кукморский район Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году Татарстан на празднике представляет Кукморский район. В подворье обустроены дом с декоративным оформлением, мечеть, татарская печка, колодец, мост и расписные ворота.

В подворье Республики Татарстан гостей угощали национальным пловом и шурпой. Блюда приготовил приезжий повар — Барно Олинбаев.

В подворье Республики Татарстан гостей угощали национальным пловом и шурпой Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарский плов томился в двух казанах. Один рассчитан на 500 человек, второй — на 400. На большой казан ушло около 30 кг риса, столько же мяса и почти 15 кг овощей. Здесь же гостей бесплатно угощали шурпой. Отведать блюдо смогли более 4,5 тыс. человек.

Также в подворье установили самовар на 300 литров, ароматным чаем из которого угощали всех желающих.

Рустам Минниханов, Игорь Бабушкин и глава Пермского края Дмитрий Махонин посетили соревнования по борьбе на поясах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сабантуй замечательный, потому что сюда приехал наш Раис Рустам Нургалиевич»

Далее Рустам Минниханов, Игорь Бабушкин и глава Пермского края Дмитрий Махонин посетили соревнования по борьбе на поясах (кореш), а также ипподром, где сегодня прошли забеги конных скачек и верблюжьих бегов.

Абсолютным батыром Всероссийского сельского Сабантуя стал татарстанец, мастер спорта по борьбе на поясах, заслуженный мастер спорта по национальной борьбе Раиль Нургалиев.

Абсолютным батыром Всероссийского сельского Сабантуя стал татарстанец Раиль Нургалиев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За звание боролись только батыры с весом более 100 килограммов. Так, Булат Мусин и Эльдар Хамитов из-за того, что они относятся к весовой категории до 100 кг, в борьбу не вступили.

Раиль Нургалиев в финале сразился с Мусой Галлямовым из Марий Эл и одержал над ним победу. Абсолютному батыру вручили приз от Раиса Татарстана Рустама Минниханова — это автомобиль «Лада Гранта».

Победитель поделился впечатлениями от праздника.

«Сабантуй замечательный, потому что сюда приехал наш Раис Рустам Нургалиевич. Он открыл Сабантуй и посмотрел нашу борьбу. На борьбу приехало много сильных ребят из разных регионов: Астрахани, Краснодара и даже Молдовы», — сказал Раиль Нургалиев.

Раиль Нургалиев: «Здесь собрались самые выдающиеся ребята из Татарстана, но преимущество оказалось у меня» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он отметил, что борьба была тяжелой. «Здесь собрались самые выдающиеся ребята из Татарстана, но преимущество оказалось у меня. Я трижды выигрывал федеральный Сабантуй. Это моя 38-я машина», — признался борец.

Еще одно из самых зрелищных мероприятий праздника — конные скачки и джигитовка. В этом году в мастерстве верховой езды соревновались 10 жокеев из Енотаевского, Красноярского, Харабалинского, Приволжского районов области.

Еще одно из самых зрелищных мероприятий праздника — конные скачки и джигитовка Фото: rais.tatarstan.ru

В скачках на кубок губернатора победил Борис Баджаев из Красноярского района и его конь по кличке Сунхар. В награду финалист получил автомобиль.

Кроме этого, наездники показали гимнастические и акробатические упражнения, а также искусные приемы владения холодным оружием, держась верхом на лошади. Скакуны разных пород и мастей продемонстрировали грацию и стать, а их владельцы — умение и ловкость.

В верблюжьем забеге на дистанцию 2 тыс. метров приняли участие 18 наездников Фото: rais.tatarstan.ru

На единственных в России верблюжьих бегах победила верблюдица Лада

В верблюжьем забеге на дистанцию 2 тыс. метров приняли участие 18 наездников из Енотаевского, Красноярского, Икрянинского, Харабалинского районов Астраханской области и Республики Калмыкия. По итогам двух заездов в финал вышли 10 человек.

Главный приз — 100 тысяч рублей — выиграл Дамир Дюсенбаев из Республики Калмыкия. К победе его привела верблюдица по кличке Лада.

Традиция верблюжьих скачек зародилась в Астраханской области еще в начале 90-х годов. На региональном уровне гонки проходят с 2000 года. Внешняя неторопливость «кораблей пустыни» обманчива, при желании они могут развить хорошую скорость, но верблюд — животное своенравное. Заставить его бежать — особое мастерство наездника, так как зверь может лечь или уйти с дистанции.

Астраханская область провела Всероссийский сельский Сабантуй впервые Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы постараемся сделать так, чтобы в 2024 году праздник прошел на самом высоком уровне»

Всероссийский сельский Сабантуй празднуется с 2010 года. Он стал всеобщим и межнациональным, его отмечают представители разных национальностей.

Астраханская область провела Всероссийский сельский Сабантуй впервые. Праздник плуга принял более 1 тыс. гостей из разных регионов страны. До обеда площадки посетили более 30 тыс. гостей.

В 2024 году Всероссийский Сабантуй пройдет в Пермском крае. Символ праздника губернатор Астраханской области вручил главе региона Махонину.

Символ праздника губернатор Астраханской области вручил главе Пермского края Махонину Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Губернатор Пермского края обратил внимание, что праздник плуга любят во всей стране. «Любят Сабантуй и в Пермском крае. Мы постараемся сделать так, чтобы в 2024 году праздник прошел на самом высоком уровне. Ждем всех в гости», — пригласил Махонин.