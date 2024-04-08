На заводе в Татарстане «Белый Кремль» увеличат объемы производства

На заводе «Белый Кремль» хотят увеличить объемы производства, начав развивать безалкогольную продукцию, а также вкладывать деньги в развитие производственных и складских мощностей. Об этом заявили в пресс-службе компании «Объединенные Пивоварни», пишет РБК Татарстан. Напомним, данная компания купила предприятие в конце 2023 года.

При этом пиво своего бренда завод «Белый Кремль» продолжит выпускать. Также он начнет делать и продукцию брендов «Объединенные Пивоварни».

По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА Вадима Дробиз, темпы роста объемов производства на заводе в Татарстане будут зависеть от планов его нового владельца. Он добавил, что ранее завод был ограничен возможностями «Татспиртпрома». Однако теперь татарстанское предприятие стало частью большого холдинга.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2024 года в России на 17,3% выросло производство алкоголя. Так, водки сделали на 3,1% больше по сравнению с тем же периодом 2023-го, а коньяка – на 6,5%. Больше всего выросла производительность вина. Подробнее читайте на «Татар-информе».