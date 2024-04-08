В России выросло производство алкоголя в первые месяцы 2024 года

По итогам первых трех месяцев 2024 года в России произвели 42,7 млн декалитров (дал) алкоголя. Это на 17,3% больше, чем за аналогичный период 2023-го. При этом в статистике не учли пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, пишет «ПРАЙМ».

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, крепкие спиртные напитки (больше 9% крепости) за тот же период произвели 23,54 млн дал (+8,5%). Причем водки произвели 15,9 млн дал (+3,1%), коньяка - 1,89 млн дал (+6,5%).

Виноградного вина произвели 7,1 млн дал (+25,8%), а игристых вин - 3,2 млн дал (+42,7%), плодовых – 3,1 млн дал (+53,8%). Также больше произведено и ликерных вин – 379,5 тыс. дал (+36,4%).

Кроме того, выросло производство и слабого алкоголя – 5,16 млн дал (+18,5%).