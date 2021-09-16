Зеленодольский судозавод построил десятый корабль по проекту «Буян-М»

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

Зеленодольский завод имени А. М. Горького завтра, 17 сентября, спустит на воду очередной, уже десятый по счету малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 («Буян-М»). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Десятый малый ракетный корабль проекта 21631, получивший название «Град», был заложен на стапелях завода в апреле 2017 года.

Проект разработало Зеленодольское проектно-конструкторское бюро. Корабли строятся на Зеленодольском судозаводе с 2010 года. В настоящее время девять судов проекта «Буян-М» несут боевое дежурство в составе ВМФ России.

Фото: © пресс-служба Южного военного округа

Это многоцелевые корабли класса «река — море», оснащенные самыми современными образцами вооружения, включая и крылатые ракеты «Калибр». Назначение кораблей — охрана и защита экономической зоны государства.

«Свои высокие возможности корабли этого проекта блестяще продемонстрировали в 2015 и 2016 годах в ходе военной операции России в Сирии. Кроме того, МРК „Зеленый Дол“, был признан лучшим ракетным кораблем в Военно-морском флоте РФ и завоевал приз главнокомандующего Военно-морским флотом по ракетной стрельбе, а также стал лучшим кораблем на Черноморском флоте по итогам 2016 года», — напомнили в пресс-службе предприятия.