На завершившимся в рамках РВФ кибертурнире в области ИИ победила команда из Казани

Победителем турнира для экспертов по искусственному интеллекту, разработчиков и исследователей Game AI Contest Arena («Игровая арена для соревнований ИИ») стала команда #1_private_chiwawa_club из Казани. Об этом сообщает пресс-служба Университета Иннополис.

Победителей кибертурнира объявили на Российском венчурном форуме, завершившемся накануне в столице Татарстана. Именно на его площадке состоялся очный финал состязания.

Всего в хакатоне приняли участие 250 ИИ-разработчиков из 51 города России, Беларуси и Кыргызстана, сформировавшие 134 команды. Организаторами выступили Университет Иннополис и Академия наук Республики Татарстан.

В течение нескольких недель участники ИИ-турнира разрабатывали и совершенствовали автономных ботов на Python в специальной платформе, созданной Центром разработки игр Университета Иннополис для подобных соревнований.

Сервис GAICA оценивал и составлял рейтинг команд, записывал и транслировал бои ИИ-ботов, в замедленном повторе показывал лучшие моменты. В своих боях алгоритмы демонстрировали стратегию, реакцию и способность адаптироваться в новых игровых локациях.

Второе место взяла команда Magnus из Ульяновска, а третье – Reelap из Иннополиса. Победитель и призеры получили предусмотренные денежные вознаграждения.

Турнир был проведен в рамках серии хакатонов Kazan Digital Legends.