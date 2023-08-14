На застройку двух площадок в Татарстане направят более 16 млрд рублей

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В Татарстане для развития коммуникаций, дорог и жилищного строительства в «Лаишевском узле» при помощи разных механизмов господдержки удалось привлечь 10,8 млрд рублей, а недавно республике согласовали выделение еще 3,5 млрд. Кроме того, 5,4 млрд рублей было выделено для строительства по проекту «Большой Зеленодольск». Об этом РБК рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По словам чиновника, уже в этом году в поселке Васильево Зеленодольского района начнется строительство водозабора и магистральных сетей водопровода.

«Будет построена система канализации, проведена реконструкция очистных сооружений: до конца 2024 года мы должны реконструировать очистные сооружения в поселке Васильево, чтобы принимать там стоки с „Большого Зеленодольска“», — пояснил министр.

В Лаишевском районе также продолжат развивать инфраструктуру. К 2035 году здесь планируется возвести более 4,5 млн кв. метров жилья, уточнил глава Минстроя РТ.

Айзатуллин объяснил, что средства для строительства жилья и дорог на двух этих площадках удалось привлечь благодаря казначейским и инфраструктурным бюджетным кредитам.

В январе глава Минстроя поделился планами по строительству в республике более 2,8 млн кв. метров жилья до конца года. А в беседе с РБК он уточнил, что на сегодняшний день целью является уже 3,1 млн кв. метров жилья.