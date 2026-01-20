На заседании коллегии Минэкологии РТ отметили достижения участника программы «Батырлар»

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

На итоговом заседании коллегии Минэкологии Татарстана отметили достижения участника программы «Батырлар. Герои Татарстана» Игоря Егорова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В нашей работе особая роль принадлежит экологическому просвещению – фундаменту, на котором строится ответственное отношение к природе родного края. В прошлом году к этой важной миссии подключился участник программы «Батырлар» Игорь Егоров. Его экоуроки для школьников – это пример личного мужества и любви к Родине. Сегодня он с нами! И в его лице – аплодисменты и благодарность всем защитникам Отечества», – заявил, выступая на коллегии, министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин.

Присутствовавшие отреагировали на слова о вкладе участника спецоперации в экологическое просвещение аплодисментами.

Игорь Егоров уже несколько месяцев успешно совмещает участие в программе «Батырлар» с активной работой в Юго-восточном управлении Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«Михаил Пришвин сказал: «Защищать природу значит защищать Родину». Это не пустые слова для меня. После ранения и возращения с СВО не было сомнений, куда идти – я вернулся в родное Министерство экологии. Буду дальше работать, приносить пользу и защищать природу – заявил участник программы «Батырлар».

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В эти дни Игорь Егоров завершил очередную, уже третью по счету, стажировку в рамках программы. На этот раз он ознакомился с работой отдела гидрогеологии и регулирования водопользования Минэкологии РТ.

Ветерану подробно рассказали о деятельности отдела, ключевых задачах по управлению водными ресурсами, порядке предоставления водных объектов в пользование на основании договоров водопользования, а также о правилах оформления ежеквартальной отчетности. Это позволило ему лучше узнать механизмы регулирования в водохозяйственной сфере.

Ранее Игорь Егоров уже проходил стажировки в исполкоме Альметьевского района, где изучал вопросы местного самоуправления в сфере экологии, и научно-производственном объединении «Геоцентр» РТ, где познакомился с практическими аспектами геологических изысканий, мониторинга и лабораторных исследований.

Поэтапное и системное погружение в работу природоохранного ведомства позволяет участникам программы «Батырлар» не только расширять кругозор, но и становиться эффективными проводниками соответствующих знаний.

Федеральная программа «Время героев» инициирована Президентом России Владимиром Путиным и направлена на реабилитацию, обучение и трудоустройство ветеранов боевых действий. В 2025 году большинство российских регионов начали реализацию собственных версий кадрового проекта «Время героев». В Республике Татарстан он называется «Батырлар. Герои Татарстана».