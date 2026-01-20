Расим Баксиков закончил стажировку в Агентстве инвестиционного развития РТ

Герой России Расим Баксиков прошел стажировку в Агентстве инвестиционного развития РТ, которая была организована по программе развития для участников и ветеранов СВО «Время героев».

Во время обучения Баксиков ознакомился с работой Единого презентационного центра РТ и деятельностью всех отделов ведомства. Кроме того, он узнал основы сопровождения и экспертизы инвестиционных проектов, а также особенности подготовки нормативно-правовых актов.

Отдельное внимание в ходе стажировки уделили механизмам государственно-частного партнерства. Расим Баксиков особенно заинтересовался работой с районами республики, в том числе проектом «Муниципальный час», направленным на развитие местных инвестиционных возможностей.

Завершилась стажировка встречей с руководителем Агентства Талией Минуллиной. Она поблагодарила Баксикова за его отношение к Отечеству и пожелала успехов на государственной службе, отметив, что на таких людей стоит равняться.

«Настолько огромную работу вы в Агентстве инвестиционного развития проводите, представляя Татарстан на федеральном и международном уровне! Вам спасибо за то, что я могу гордиться своей республикой, с честью представлять ее среди других регионов в нашей образовательной программе», – ответил ей Герой России.

Федеральная программа «Время героев» инициирована Президентом России Владимиром Путиным и направлена на реабилитацию, обучение и трудоустройство ветеранов боевых действий. В 2025 году большинство российских регионов начали реализацию собственных версий кадрового проекта «Время героев». В Республике Татарстан он называется «Батырлар. Герои Татарстана».