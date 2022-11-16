На развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей в РТ добавят 55 млн рублей

Правительство Татарстана внесло изменения в государственную программу «Развитие зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта в Республике Татарстан», утвержденную в июне этого года. Так, общий объем финансирования Программы увеличен с 267,4 до 322,6 млн рублей.

Львиную часть этой суммы, как и ранее, планируется привлечь из федерального бюджета – летом была утверждена сумма в 262,2 млн рублей, сейчас – 317,4 млн рублей. «Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств федерального бюджета будет определен в соответствии с заключаемыми соглашениями между Министерством энергетики РФ и Кабинетом Министров РТ», – сказано в Паспорте госпрограммы.

При этом неизменными остались объемы средств внебюджетных источников (5,2 млн рублей), средства бюджета Татарстана вкладывать не предполагается. Вместе с тем, в паспорте программы по-прежнему отмечается, что «суммы средств, выделяемых из бюджета РТ, по направлениям программы будут ежегодно уточняться в соответствии с законом РТ о бюджете РТ на очередной финансовый год и на плановый период».

Изменились и целевые индикаторы – вместо 174 электрозарядных станций, которые на территории Татарстана планировалось построить к 2024 году ранее, теперь прописано «не менее 194» таких объектов (на 138 больше, чем было в 2021 году).

Напомним, Госпрограмма «направлена на создание регулирующих, инвестиционных, инфраструктурных и технологических условий для развития зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта и увеличения используемого и производимого на территории Республики Татарстан электрического автомобильного транспорта». Что, в свою очередь, позволит повысить уровень углеродной нейтральности республики.

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