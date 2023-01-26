На зарплаты бюджетников в Казани за год потратили более 24,6 млрд рублей

По итогам 2022 года в Казани на зарплаты работников муниципальных учреждений направили более 22 млрд 604 млн рублей. еще более 1,5 млрд рублей за год заработали муниципальные служащие, следует из объявления, опубликованного в сборнике документов и правовых актов города.

Всего в столице Татарстана насчитывается 1 661 муниципальный служащий и 36 тыс. 878 работников муниципальных учреждений, следует из документа.

Напомним, с этого года зарплаты бюджетникам Татарстане повысились на 10%.