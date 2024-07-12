На заправках в РТ могут появиться таблички о запрете водить в утомленном состоянии

В топливных терминалах АЗС в Татарстане могут появиться таблички с напоминанием водителям о недопустимости управления авто в утомленном состоянии. Кроме того, подобная информация будет размещена на табло переменной информации на федеральных и региональных дорогах. Об этом на выездном совещании в Елабуге, которое состоялось под председательством заместителя Премьер-министра РТ – Руководителя Аппарата Кабмина РТ, зампредседателя Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиля Гафарова, рассказал врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.

Самигуллин отметил, что подобная инициатива позволит снизить количество ДТП на дорогах Татарстана.

Кроме того, на трассах республики планируют установить дополнительные щиты, информирующие о состоянии аварийности на дороге. Такие щиты появятся на двух участках автодороги Казань – Буинск – Ульяновск.

Ранее мы рассказывали, что автоинспекторы Татарстана вместе с сотрудниками «Волго-Вятскуправтодора» провели совместную акцию «Я не сплю за рулем». Водителям напомнили об обязательном соблюдении ПДД, а также режиме сна и отдыха при дальнем следовании. В акции также участвовали владельцы объектов придорожного сервиса, которые угощали водителей кофе и бутилированной водой.