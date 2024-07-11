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Происшествия 11 июля 2024 14:00

Автоинспекторы Татарстана призвали водителей не садиться за руль в утомленном состоянии

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Автоинспекторы Татарстана вместе с сотрудниками «Волго-Вятскуправтодора» провели совместную акцию «Я не сплю за рулем». Водителям напомнили об обязательном соблюдении ПДД, а также режиме сна и отдыха при дальнем следовании.

Особое внимание было уделено проблеме управления автомобилем в утомленном состоянии. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям останавливаться в специально отведенных местах для отдыха, если они чувствуют усталость.

В акции также участвовали владельцы объектов придорожного сервиса, которые угощали водителей кофе и бутилированной водой.

#госавтоинспекция #волго-вятскуправтодор #водители #ПДД
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