Автоинспекторы Татарстана призвали водителей не садиться за руль в утомленном состоянии

Автоинспекторы Татарстана вместе с сотрудниками «Волго-Вятскуправтодора» провели совместную акцию «Я не сплю за рулем». Водителям напомнили об обязательном соблюдении ПДД, а также режиме сна и отдыха при дальнем следовании.

Особое внимание было уделено проблеме управления автомобилем в утомленном состоянии. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям останавливаться в специально отведенных местах для отдыха, если они чувствуют усталость.

В акции также участвовали владельцы объектов придорожного сервиса, которые угощали водителей кофе и бутилированной водой.