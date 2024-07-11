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Автоинспекторы Татарстана призвали водителей не садиться за руль в утомленном состоянии
Автоинспекторы Татарстана вместе с сотрудниками «Волго-Вятскуправтодора» провели совместную акцию «Я не сплю за рулем». Водителям напомнили об обязательном соблюдении ПДД, а также режиме сна и отдыха при дальнем следовании.
Особое внимание было уделено проблеме управления автомобилем в утомленном состоянии. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям останавливаться в специально отведенных местах для отдыха, если они чувствуют усталость.
В акции также участвовали владельцы объектов придорожного сервиса, которые угощали водителей кофе и бутилированной водой.
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