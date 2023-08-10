На запасные аэродромы во время закрытия аэропортов Внуково и Домодедово ушли 10 самолетов

Во время ночного закрытия аэропортов Домодедово и Внуково из-за сообщений об атаке беспилотников на запасные аэропорты ушли 10 самолетов, сообщает в Telegram-канале Росавиация.

По их информации, ограничения на прием и отправку рейсов в вышеуказанных аэропортах были сняты сегодня в 5:25 утра. Из-за ограничений на запасные аэродромы приземлились 10 воздушных судов, экипажи еще 6 самолетов пересчитали маршруты в полете и после отмены ограничений приземлились в аэропортах назначения.

Отмечается, что пока действовали органичения, экипажи самолетов и наземные службы обеспечивали все необходимые меры безопасности.

Напомним, минувшей ночью вооруженные силы РФ пресекли попытки Киева предпринять террористические атаки при помощи БПЛА на территориях Калужской и Московской областей. Во Внуково и Домодедово после атаки БПЛА был задержан прилет 30 рейсов.