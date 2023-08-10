Ночью над Калужской, Московской областями и Севастополем сбили 11 беспилотников

Минувшей ночью были пресечены попытки Киева предпринять террористические атаки при помощи БПЛА на территориях Калужской и Московской областей, а также над Севастополем, сообщает Минобороны России.

В результате нападения никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

По данным ведомства, российская ПВО уничтожила два беспилотных аппарата, летевших к Москве.

Во Внуково и Домодедово после атаки БПЛА был задержан прилет 30 рейсов.

Рядом с Севастополем ПВО поразила два беспилотника, еще девять удалось подавить при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Цели они не достигли, потерпев крушение.