Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ночью над Калужской, Московской областями и Севастополем сбили 11 беспилотников
Минувшей ночью были пресечены попытки Киева предпринять террористические атаки при помощи БПЛА на территориях Калужской и Московской областей, а также над Севастополем, сообщает Минобороны России.
В результате нападения никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
По данным ведомства, российская ПВО уничтожила два беспилотных аппарата, летевших к Москве.
Во Внуково и Домодедово после атаки БПЛА был задержан прилет 30 рейсов.
Рядом с Севастополем ПВО поразила два беспилотника, еще девять удалось подавить при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Цели они не достигли, потерпев крушение.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа