Казань направит 7 млрд рублей на замену ветхих труб, источником средств станут тарифы

На сегодняшний день МУП «Водоканал» обслуживает более 3 тыс. км сетей. Из них около 70% – ветхие и аварийные, срок их эксплуатации давно истек. Протяженность сетей, отслуживших нормативный срок, составляет 1,7 тыс. км, и ежегодно эта цифра увеличивается. Об этом сообщил сегодня на деловом понедельнике в Казани гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

«В связи с этим в прошлом году при поддержке Президента РТ было принято беспрецедентное решение по созданию и утверждению второй дополнительной инвестиционной программы, направленной исключительно на модернизацию и реконструкцию магистральных сетей в период с 2022 по 2028 год», – отметил спикер.

Стоимость инвестпрограммы составляет около 7 млрд рублей, а источником финансирования станут тарифы. 1,5 млрд рублей планируется направить на реконструкцию сетей водоснабжения, а 5,4 млрд – на реконструкцию сетей водоотведения. Благодаря программе в Казани будут реконструированы магистральные канализационные коллекторы и квартальные водопроводы общей протяженностью около 45 км.

Напомним, что в конце июня Президент России Владимир Путин анонсировал масштабную комплексную программу реконструкции коммунальной инфраструктуры. На заседании президиума Госсовета РФ он назвал обветшавшую инфраструктуру главной причиной потерь и неэффективности, сказывающихся на стоимости услуг для предприятий и населения.