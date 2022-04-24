На заключительную весеннюю ярмарку в Челнах завезли 240 тонн продукции

В Набережных Челнах завершился сезон весенних сельскохозяйственных ярмарок. В минувшие выходные прошли завершающие весенние сельскохозяйственные ярмарки, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Из 11 муниципальных районов Татарстана завезено свыше 240 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 19 млн рублей.

Ярмарочные площадки посетили замначальника главного Управления ветеринарии Кабмина РТ Ильдар Нугуманов и начальник юридического Управления Татпотребсоюза Ленар Сибгатуллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 19 марта в Татарстане возобновилось проведение сельскохозяйственных ярмарок. Они помогли повысить число качественных продуктов по доступным ценам, а также продемонстрировали, что АПК РТ обладает ресурсами для обеспечения товарами жителей республики и других регионов. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил сосредоточить внимание на качестве проведения сельхозярмарок в РТ.