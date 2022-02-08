На юге России стартовали тактические учения

На юге России начались тактические учения, в которых принимают участие военнослужащие Южного военного округа. Об этом сообщает ТАСС.

«Более 30 двусторонних ротных тактических учений в войсках ЮВО будут проведены в ближайшие три недели», — говорится в пресс-службе округа.

Мероприятия будут проходить на 15 полигонах, находящихся в Ставропольском крае, Волгоградской области, Адыгее, Дагестане, Чечне и пр. В каждом из учений принимают участие около 400 военных и 80 единиц военной и спецтехники. В тактических учениях будут задействованы усиленные роты батальонных тактических групп общевойсковых армий, армейского корпуса ЮВО, Каспийской флотилии, а также танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, ракетные комплексы «Корнет» и «Хризантема-С» и др.

Ранее сообщалось, что военные России и Беларуси начали отрабатывать боевое слаживание на белорусских полигонах в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.