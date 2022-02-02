Военные России и Беларуси начали отрабатывать боевое слаживание на белорусских полигонах

Военные России и Беларуси начали отрабатывать боевое слаживание в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Подразделения и воинские части Восточного военного округа ВС Российской Федерации и ВС Республики Беларусь, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к боевому слаживанию на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский», — рассказали журналистам в Минобороны России.

На данном этапе будет отрабатываться ведение обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями. Контрольные занятия по тактической и огневой подготовке, а также вождению боевых машин проводятся с экипажами танков, артиллерийскими расчетами, расчетами противотанковых управляемых ракетных, мотострелковыми подразделениями. Вооеные двух стран в содействии отрабатывают различные приемы и способы боевых действий.

Напомним, проверка сил реагирования Союзного государства состоит из двух этапов, первый из них проходит до 9 февраля. С 10 по 20-е число пройдут совместные учения «Союзная решимость — 2022», во время которых военные отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов РФ и Беларуси.