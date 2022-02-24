На юге России 12 аэропортов приостановили работу

На юге России временно приостановили работу 12 аэропортов в связи с осложнением обстановки вокруг Украины. Как сообщили в Росавиации, ограничение будет действовать по 2 марта до 03.45 по московскому времени, передает ТАСС.

Пассажиров ближайших рейсов просят не приезжать в аэропорты этих городов, в список которых входит Ростов-на-Дону, Краснодар и Симферополь, уточнили в Росавиации.

Более 10 авиарейсов отменены на юг страны из Шереметьево. В аэропорту Сочи задержаны пять авиарейсов. Однако аэропорт принимает и выпускает воздушные суда, так как его не коснулось временное приостановление полетов.

11 рейсов на 24 февраля отменила авиакомпания «Азимут».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с сегодняшнего дня Россия закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Беларусью.