Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Украиной и Беларусью

С сегодняшнего дня Россия закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Беларусью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NOTAM.

Такое решение принято из-за высокой угрозы безопасности полетов для гражданских воздушных судов, «обусловленной применением вооружения и военной техники». Уточняется, что ограничение касается полетов на всех высотах, исключением являются самолеты государственной авиации.

Отмечается, что ограничения в Ростовской воздушной зоне будут действовать до 2 марта.