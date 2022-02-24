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Транспорт
24 февраля 2022  08:31

Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Украиной и Беларусью

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С сегодняшнего дня Россия закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Беларусью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NOTAM. 

Такое решение принято из-за высокой угрозы безопасности полетов для гражданских воздушных судов, «обусловленной применением вооружения и военной техники». Уточняется, что ограничение касается полетов на всех высотах, исключением являются самолеты государственной авиации.

Отмечается, что ограничения в Ростовской воздушной зоне будут действовать до 2 марта.

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