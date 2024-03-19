На юбилейный Казанский марафон зарегистрировались более 10 тысяч участников из 11 стран

За два месяца до старта 10-го юбилейного Казанского марафона на участие в нем зарегистрировались 10 242 человека. Среди будущих участников представители 11 стран мира.

Больше всего регистраций – из Москвы и Московской области. Из этих регионов зарегистрировано 2 397 участников, сообщили организаторы. Традиционно активны представители Санкт-Петербурга, Свердловской области, Башкортостана и других регионов Поволжья. Среди зарубежных участников активно регистрируются представители Казахстана и Беларуси. Кроме того, на Казанский марафон планируют приехать бегуны из Австралии, Вануату, ОАЭ, Турции, Венгрии и Узбекистана.

Из Татарстана зарегистрировались 1 863 участника. Самые активные муниципалитеты – Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск и Зеленодольск. Напомним, в этом году организаторы впервые проводят конкурс на самый «бегающий» район республики. В районах, победивших в конкурсе, Министерством спорта Татарстана будут построены спортивные площадки.

Юбилейный, десятый Казанский марафон пройдет 11-12 мая. Он традиционно стартует под стенами Казанского Кремля. В этом году организаторы Марафона планируют привлечь на старт около 30 тысяч участников.

Самая популярная на данный момент дистанция (3 230 регистраций) – полумарафон, его протяженность, напомним, составляет 21,1 км. 3 054 человека заявились на дистанцию в 10 км. На самую сложную марафонскую дистанцию длиной в 42,2 км заявились уже 2 367 бегунов. В прошлом году на этой дистанции стартовали 1 615 человек.

О том, как проходил забег в прошлом, 2023 году, читайте в материале «Татар-информа» Бег капитана «Салавата», победа Казахстана и Беларуси: как прошел Казанский марафон-2023.