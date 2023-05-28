Бег капитана «Салавата», победа Казахстана и Беларуси: как прошел Казанский марафон-2023

Как сообщили организаторы мероприятия, 27 и 28 мая столица Татарстана встретила более 12 тысяч бегунов со всего мира

Фото: vk.com/kazanmarathon

В этом году на Казанский марафон съехались участники из 16 стран и 456 городов мира

Палящее уже по-летнему майское солнце и знойная жара не стали помехой для ажиотажа на Казанском марафоне-2023. Как сообщили организаторы мероприятия, 27 и 28 мая столица Татарстана встретила более 12 тысяч бегунов со всего мира. Среди участников марафона были представители Индонезии, Китая, Иордании, Чехии, Эстонии и других стран.

По сложившейся традиции, перед началом забегов на самые длинные дистанции (21.1 км и 42.2 км) была проведена небольшая церемония открытия с участием министра спорта республики Татарстан – Владимира Леонова. Также с приветственным словом выступили президент Федерации Легкой Атлетики Республики Татарстан Хафиз Саликов и директор Семейного дома благотворительного фонда «Семья вместе» Юлия Маркова.

Директор марафона TIMERMAN Вадим Янгиров, который, кстати, принимал участие в забеге на 42.2 км, в преддверии соревнования заметил, что в 2023 году организация отметит десятилетний юбилей. Ведь именно в 2013 году зародилась будущая концепция Казанского марафона.

Вадим Янгиров: «Казанский марафон появился в 2015 году, затем постепенно мы добавляли другие виды соревнований. Это индивидуальные состязания на выносливость: бег, триатлон, лыжные и велогонки» Фото: © «Татар-информ»

«Первое наше соревнование прошло в августе 2013 года в Набережных Челнах — до этого я уже видел подобные мероприятия в других странах. Это был легкоатлетический забег на 2500 участников. Дальше все было поэтапно: Казанский марафон появился в 2015 году, затем постепенно мы добавляли другие виды соревнований. Это индивидуальные состязания на выносливость: бег, триатлон, лыжные и велогонки. А также заплывы на открытой воде, любительский биатлон, спортивное ориентирование и swimrun.

Для меня приоритетными в работе являются два фактора: первое — чтобы это нравилось мне, второе — чтобы приносило пользу людям. Есть такое японское понятие «икигаи» — философия, помогающая находить удовлетворение, радость от ощущения собственного предназначения в жизни. Оно является основополагающим для меня. И я стараюсь поддерживать у каждого в команде такой настрой: чтобы человек горел своим делом и с максимальным желанием приходил на работу», – сказал директор марафона Вадим Янгиров.

В этом году сразу несколько звезд отечественного спорта принимали участие в Казанском марафоне

Одним из статусных гостей Казанского марафона 2023 стал капитан хоккейной команды «Салават Юлаев» Григорий Панин. Защитник уфимцев выбрал для себя дистанцию в 21.1 км. Панин успешно преодолел всю дистанцию за 1 час 51 минуту и 10 секунд. По окончании забега Григорий не скрывал приятного удовлетворения от всего процесса соревнования и признался, что это первый Казанский марафон в его жизни.

«Это мой первый Казанский марафон, ранее бегал в Уфе и в Америке, потихоньку начинаю набирать беговые старты в копилку. Особо к бегу не готовился из-за хоккейного сезона и разной специфики подготовки. Пробежать полумарафон захотелось из-за медали на финише», – заявил Панин.

Помимо Григория, именитым гостем прошедшего марафона стала известный спортивный блогер Анастасия Тукмачева (более известная как Настя Tukituk). В своих историях в одной из социальных сетей (запрещенной на территории РФ) девушка активно публиковала свои тренировки и этапы подготовки к Казанскому марафону. Дистанцию Тукмачева выбрала самую длинную – 42.2 км и смогла пробежать без остановок за 3 часа 32 минуты 13 секунд.

Победителями Казанского марафона на дистанции 42.2 км стали участник из Казахстана и уроженка Республики Беларусь

Абсолютным победителем дистанции 42.2 км стал Данияр Ормангали из Казахстана. Он пробежал дистанцию за 2 часа 25 минут и 53 секунды. Среди женщин первое место заняла Вероника Важник. Спортсменка является уроженкой Республики Беларусь. Важник пробежала марафонскую дистанцию за 2 часа 47 минут 31 секунды.

После финиша девушка отметила, что трасса ей понравилась, однако в процессе соревнования у нее возникли некоторые трудности, с которыми пришлось бороться.

«Трасса хорошая, были сложности, особенно на мосте Миллениум. Большое время лидировала другая девушка, но на тридцатом километре, когда ветер начал дуть в спину, мне удалось обогнать», – рассказала после соревнования Важник.

Спортивный директор TIMERMAN Ксения Красильникова рассказала, почему в Казани было перекрыто так много дорог в день марафона

28 мая в Казани на протяжении первой половины дня был перекрыт практически весь центр города. Из-за этого в навигаторах многих автовладельцев отображалось, что трафик движения вблизи Кремлевской и Булака была переполнен.

Спортивный директор TIMERMAN Ксения Красильникова уточнила, что подобные меры с введением ограничений транспортного движения в столице необходимы для полной безопасности спортсменов.

«Мы максимально соблюдаем меры безопасности: на каждом шагу дежурят скорые, все на рациях для мгновенного оказания помощи. Есть патруль от МВД: дороги перекрыты спецтехникой, чтобы в бегунов не влетела проезжающая машина. Стюарды стоят на каждом пешеходном переходе. Если бегунов на участке нет — пропускают людей, для избежания столпотворения. Судьи следят за участниками: соблюдают ли они правила, не срезают ли и не путаются ли в маршруте. На нашей карте указано, где стоят скорые, туалеты, точки питания и освежения. Отметки есть на каждом километре — по ним можно ориентироваться», – сказала Красильникова.