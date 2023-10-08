На ярмарки в Челны завезли свыше 800 тонн продукции на 28 млн рублей

В Набережных Челнах продолжается работа сельскохозяйственных ярмарок. В минувшую субботу из 14 муниципальных районов было завезено свыше 800 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 28 млн рублей, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Челнинцы активно покупали говядину, свинину, мясо птицы, сливочное и подсолнечное масло, молоко и молочную продукцию, яйца, плодово-овощную продукцию и многое другое.

Ярмарочные площадки посетил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рафаэль Фаттахов, который пообщался с фермерами и продавцами.

На площадках стадиона «Строитель» и Ипподрома осуществлялся ветеринарный контроль завозимой продукции с участием замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Ильдара Нугуманова.

Следующие ярмарки пройдут 14 октября на утвержденных площадках — горожане и гости могут приобрести продукцию на Набережной Тукая, территории Ипподрома и агропромышленного парка «Южный».

Напомним, сельхозярмарки будут проходить каждую неделю, по субботам, и продлятся до конца декабря.

Во время совещания Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил всем первым лицам посетить сельхозярмарки, о чем ранее сообщал «Татар-информ».