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На ярмарки в Челны завезли свыше 800 тонн продукции на 28 млн рублей
В Набережных Челнах продолжается работа сельскохозяйственных ярмарок. В минувшую субботу из 14 муниципальных районов было завезено свыше 800 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 28 млн рублей, сообщается в телеграм-канале городской администрации.
Челнинцы активно покупали говядину, свинину, мясо птицы, сливочное и подсолнечное масло, молоко и молочную продукцию, яйца, плодово-овощную продукцию и многое другое.
Ярмарочные площадки посетил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рафаэль Фаттахов, который пообщался с фермерами и продавцами.
На площадках стадиона «Строитель» и Ипподрома осуществлялся ветеринарный контроль завозимой продукции с участием замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Ильдара Нугуманова.
Следующие ярмарки пройдут 14 октября на утвержденных площадках — горожане и гости могут приобрести продукцию на Набережной Тукая, территории Ипподрома и агропромышленного парка «Южный».
Напомним, сельхозярмарки будут проходить каждую неделю, по субботам, и продлятся до конца декабря.
Во время совещания Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил всем первым лицам посетить сельхозярмарки, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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