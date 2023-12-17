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На ярмарки «Новогодний гусь» в Челны завезли гусятину из 14 районов Татарстана
В Набережных Челнах стартовали предновогодние сельскохозяйственные ярмарки «Новогодний гусь». Первые из них состоялись в эти выходные — 16 и 17 января.
На ярмарки в большом объеме было завезено мясо гусей из 14 районов Республики Татарстан.
Особым спросом у горожан и гостей пользовались говядина, баранина, курятина, утятина. Также на ярмарочных площадках была представлена иная сельскохозяйственная продукция.
Следующие ярмарки состоятся 18, 23 и 24 декабря на трех площадках города — закупить продукты на праздничный стол можно будет перед стадионом «Строитель», на территории ипподрома и агропарка «Южный».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане сельскохозяйственные ярмарки в этом году завершат работу 23 декабря.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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