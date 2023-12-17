news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 17 декабря 2023 15:12

На ярмарки «Новогодний гусь» в Челны завезли гусятину из 14 районов Татарстана

Скопировать ссылку
На ярмарки «Новогодний гусь» в Челны завезли гусятину из 14 районов Татарстана

В Набережных Челнах стартовали предновогодние сельскохозяйственные ярмарки «Новогодний гусь». Первые из них состоялись в эти выходные — 16 и 17 января.

На ярмарки в большом объеме было завезено мясо гусей из 14 районов Республики Татарстан.

Особым спросом у горожан и гостей пользовались говядина, баранина, курятина, утятина. Также на ярмарочных площадках была представлена иная сельскохозяйственная продукция.

Следующие ярмарки состоятся 18, 23 и 24 декабря на трех площадках города — закупить продукты на праздничный стол можно будет перед стадионом «Строитель», на территории ипподрома и агропарка «Южный».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане сельскохозяйственные ярмарки в этом году завершат работу 23 декабря.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

#сельскохозяйственная продукция
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100