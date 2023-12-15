Сельскохозяйственные ярмарки в Казани возобновят работу 16 декабря

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Казани 16 декабря возобновят работу сельскохозяйственные ярмарки. В прошлую субботу, 9 декабря, они не проводились из-за морозов. Торговые площадки будут открыты с 6.00 до 13.00, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

«Горожане смогут приобрести продукты по ценам ниже розничных на 15%. Товары представят 22 муниципальных района и 18 организаций агропромышленного комплекса республики», – говорится в сообщении.

В Авиастроительном районе площадки будут работать по ул. Ленинградская, 27 и ул. Дементьева, 7. При этом проведение сельхозярмарок на ул. Беломорской перенесли на воскресенье.

«Связано это с тем, что на этой территории работает рынок, где в последний день недели также ведется торговля сельхозпродукцией. Таким образом, теперь обе ярмарки будут проводиться в один день – по воскресеньям», – пояснили в мэрии.

В Вахитовском районе ярмарки пройдут по ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2. Жители Кировского района смогут купить сельхозпродукцию по ул. Краснококшайская, 150/2; ул. Батыршина, 20 и ул. Революционная, 12.

В Ново-Савиновском районе ярмарочные площадки откроются по ул. Лаврентьева, 10 и на проспекте Ямашева, 71а.

В Приволжском районе можно посетить ярмарки по ул. Зорге, 66 и ул. Фучика, 72, а в Советском – по ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Для жителей микрорайона «Салават купере» торговую площадку организуют на парковке у торгового центра в селе Осиново по ул. Садовая, 9.

В Татарстане сельскохозяйственные ярмарки в этом году завершат работу 23 декабря.