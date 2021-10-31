На ярмарки в Набережных Челнах фермеры привезли более 800 тонн продукции

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В минувшую субботу, 30 октября, сельскохозяйственные ярмарки были открыты на трех площадках Набережных Челнов — набережной Г. Тукая (площадка перед стадионом «Строитель»), территории агропромышленного парка «Южный» и ипподрома. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Расширенный ассортимент покупателям представили фермеры из Агрызского, Актанышского, Мамадышского, Мензелинского, Менделеевского, Сармановского, Тукаевского и других районов республики. Активно в торговле участвовали предприятия Татпотребсоюза.

Ярмарка на Набережной Г. Тукая проходила в праздничной атмосфере благодаря концертной программе, которую организовал Сармановский район.

В общей сложности на площадки было завезено более 800 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму 30 млн рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Ассоциация фермеров Татарстана предложила проводить сельхозярмарки круглый год.